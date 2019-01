Sắp tết giá gas tăng mạnh đến 12.000 đồng/bình 12kg

Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí TP.HCM - Saigon Petro cho biết từ ngày 1-2-2019, giá bán gas Saigon Petro tăng 12.000 đồng bình 12kg. Theo đó giá bán lẻ tối đa đến người tiêu dùng là 332.000 đồng/bình 12 kg.

Tương tự, Công ty Gas Pacific Petro, City Gas, ELF Gas cũng tăng 12.000 đồng bình 12 kg. Giá bán lẻ đến người tiêu dùng không vượt quá 329.000 đồng/bình 12 kg.

Trong khi đó, Petrolimex Gas Sài Gòn cũng tăng 12.000 đồng/bình 12kg. Giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng 332.500 đồng/bình 12kg.



Đây là tháng thứ hai liên tiếp trong năm 2019 giá gas tăng

Chia sẻ lý do giá gas tháng hai tiếp tục tăng, một số công ty cho biết do giá gas thế giới tháng 2 công bố là 445 USD/tấn, tăng 30 USD/tấn so với tháng trước.

Bên cạnh đó, do chi phí sản xuất, đầu tư tăng, cộng các loại chi phí này vào nên các công ty điều chỉnh tổng mức tăng là 12.000 đồng.

Như vậy, đây là tháng thứ hai liên tiếp trong năm 2019 giá gas tăng, tổng cộng là 16.000 đồng/bình 12kg.