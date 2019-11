Sếp ngành da giày, dệt may... được trả lương 40-80 triệu đồng

Navigos Search (tập đoàn cung cấp dịch vụ tuyển dụng nhân sự có uy tín tại Việt Nam) cho biết hiện nhiều doanh nghiệp từ các nước châu Âu thuộc mảng dệt may, da giày có xu hướng tìm kiếm ứng viên làm việc độc lập thông qua các công ty cung ứng nhân sự tại Việt Nam và báo cáo về trụ sở tại châu Âu như Ý, Đức, Pháp.

Đây là dấu hiệu cho thấy Việt Nam đang trở thành nơi đầu tư tiềm năng cho các doanh nghiệp đến từ châu Âu.



Các chuyên gia nhân sự Navigos Search phân tích đối với lĩnh vực thương mại, kinh doanh công nghiệp, các doanh nghiệp đầu tư đến từ Bắc Mỹ (Mỹ, Canada) lại có xu hướng đặt trụ sở đại diện tại Ấn Độ, thay vì tại đất nước của họ.

Do đó, các nhà tuyển dụng này cũng có nhu cầu tìm ứng viên làm việc độc lập tại Việt Nam, tuy nhiên ứng viên được yêu cầu sẽ báo cáo trực tiếp cho văn phòng tại Ấn Độ.



Việt Nam đang trở thành nơi đầu tư tiềm năng cho các doanh nghiệp đến từ châu Âu. Ảnh: P.ĐIỀN

Navigos Search ghi nhận các ứng viên làm việc độc lập giữ vị trí cấp quản lý được trả mức lương vào khoảng 40-80 triệu đồng/tháng. Ngoài ra các chi phí đi lại, công tác, liên lạc,…được công ty chi trả toàn bộ.

Ngoài việc yêu cầu ứng viên tự trang bị thiết bị làm việc như máy tính xách tay, nhà tuyển dụng cũng đề cao khả năng quản lý thời gian và tính tự kỷ luật trong công việc.

Theo thống kê dựa trên nhu cầu tuyển dụng từ Navigos Search, top năm lĩnh vực có nhu cầu tuyển dụng cao nhất trong quý 3 lần lượt là: Sản xuất công nghệ cao; ngành hàng tiêu dùng nhanh; công nghệ thông tin; ngân hàng/tài chính; dịch vụ tư vấn doanh nghiệp.



Các nhà tuyển dụng châu Âu gia tăng tuyển dụng ứng viên làm việc độc lập giữ vị trí cấp quản lý ngành dệt may, giày da. Ảnh: P.ĐIỀN

Trong đó sản xuất công nghệ cao và ngành hàng tiêu dùng cũng đồng thời có mức lương đãi ngộ cao nhất trong toàn ngành. Nếu so cùng một cấp bậc và vị trí công việc, hai lĩnh vực này có thể đề xuất mức lương cao hơn gấp 2,5 so với ngành bán lẻ và trả cao hơn gần gấp 4 lần so với dịch vụ khách sạn.

Navigos Search dự báo, 6 tháng tiếp theo, ngành công nghệ cao sẽ vẫn tiếp tục có sự tăng trưởng mạnh về nhu cầu tuyển dụng trong ngành này do các ngành bất động sản, giáo dục có xu hướng đẩy mạnh phát triển các mô hình số hóa, trong thời gian tới sẽ có thêm các công ty khởi nghiệp mới trong lĩnh vực EdTech (giáo dục trên nền tảng công nghệ).

Nhà cung cấp các giải pháp nhân sự, đánh giá phần lớn các ứng viên cấp trung trong nước vẫn đáp ứng được các yêu cầu tuyển dụng của thị trường, tuy nhiên ở một số lĩnh vực mới ứng viên cấp cao người Việt chưa đáp ứng được về chuyên môn.

Do đó, nhà tuyển dụng sẽ ưu tiên tuyển dụng ứng viên đến từ các nước như châu Âu, Mỹ, Úc, hoặc sử dụng được tiếng Anh như người bản xứ.