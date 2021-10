Ngày 1-10, hai siêu thị gồm siêu thị Big C Hà Đông, siêu thị Big C Nguyễn Xiển ở Hà Nội đã đồng loạt đổi tên sang siêu thị Tops Market, đồng thời đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi đặc biệt.

Dự kiến, thời gian tới, một số siêu thị khác như Big C Lê Trọng Tấn, siêu thị Big C The Garden cũng sẽ hoàn thành việc đổi tên.



Siêu thị Big C tại Hà Nội đồng loạt đổi tên thành Tops Market. Ảnh: T.TÂN

Hầu như các siêu thị được nâng cấp, đổi tên đều là những siêu thị quy mô vừa, được đặt tại các tòa nhà chung cư ở Hà Nội.



Trước đó, vào tháng 3-2021, tại TP.HCM, Tập đoàn Central Retail cũng tiến hành chuyển đổi ba siêu thị Big C thành siêu thị Tops Market.

Bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc Truyền thông Tập đoàn Central Retail Việt Nam, là đơn vị quản lý vận hành hệ thống siêu thị Go!, Big C, Tops Market, cho biết việc nâng cấp, chuyển đổi thành siêu thị Big C thành siêu thị Tops Market nhằm đón đầu xu hướng mua sắm mới và sự phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19.

Theo đó, chuỗi siêu thị Tops Market được thiết kế đảm bảo ba tiêu chí là thực phẩm hữu cơ tươi sống đa dạng; nguồn gốc xuất xứ rõ ràng uy tín; đặc biệt là dịch vụ khách hàng tận tâm.

"Chúng tôi hi vọng trong bối cảnh đại dịch hiện nay, sự nỗ lực chuyển đổi, nâng cấp mô hình bán lẻ của Centra Reatil sẽ góp phần mang lại cho người tiêu dùng những trải nghiệm mua sắm mới mẻ, hiện đại" - bà Vân cho biết.