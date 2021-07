Ông Lê Văn Quyết, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Đông Nam Bộ cho biết hiện giá gà lông trắng (gà công nghiệp) chỉ còn 6.000 - 7.000 đồng/kg. Nếu so với giá thành khoảng 29.000 đồng/kg trước đây thì người nuôi gà lỗ 12.000 - 13.000 đồng/kg, mỗi con gà lỗ 30.000 - 32.500 đồng.

"Giá rớt thê thảm, lỗ còn nặng hơn vì gà rẻ như cho mà không có ai mua, hiện các trại chỉ bán được 30-40% lượng gà xuất bán. Nếu tình hình kéo dài thì nhiều trại gà đổ nợ"- ông Quyết chia sẻ.

Một số trại gà tại Đồng Nai cũng cho biết hiện lượng gà không bán được đã quá lứa nhiều hơn, hàng ngày trại lấy ra hàng chục con gà chết vì chuồng chật, gà dẫm đạp, mổ nhau.

Nguyên nhân khiến giá gà tiếp tục lao dốc không phanh từ 12.000 đồng/kg, chỉ sau vài ngày còn 6.000 đồng/kg, theo ông Quyết là do nhà máy giết mổ gia cầm An Nhơn duy nhất tại TP.HCM đóng cửa do có ca F0. Ngoài ra, vận chuyển cũng khó khăn nên thương lái ngại thu mua.



Giá gà rẻ như cho, đến tuổi xuất bán mà không ai mua. Ảnh: QUANG HUY

Để giải quyết đầu ra nguồn cung gà đang rớt giá, cơ sở giết mổ đóng cửa hiện nay, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam, Tổ trưởng Tổ công tác 970 cho biết đã làm việc với các doanh nghiệp có công suất giết mổ lớn như CP, Vissan, San Hà…

Theo đó, các đơn vị sẽ có các phương án, chuẩn bị kế hoạch giết mổ lượng lớn gia súc, gia cầm nếu các cơ sở chế biến giết mổ ở các tỉnh lân cận gặp sự cố. Sở Y tế các địa phương sớm hướng dẫn, hỗ trợ tạo điều kiện an toàn phòng dịch để các cơ sở chế biến giết mổ sớm hoạt động trở lại.

"Đề xuất ưu tiên tiêm vaccine và tổ chức test nhanh tại các cơ sở chế biến, giết mổ, đầu mối thu gom nông sản, thủy sản, doanh nghiệp, thương lái thu mua sản phẩm cho bà con và công nhân đi làm ở các nhà máy, cơ sở chế biến, giết mổ, sơ chế, đóng gói, bốc xếp, tạo thuận lợi cho sản xuất và lưu thông hàng hóa"- thứ trưởng Nam cho hay.