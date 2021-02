Tặng hàng trị giá hơn 300 triệu cho Quảng Ninh, Hải Dương

Dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, trong đó có Quảng Ninh và Hải Dương.



Ngày 3-2, bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc Truyền thông Tập đoàn Central Retail tại Việt Nam, cho biết trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp khi Tết Nguyên đán Tân Sửu đang đến gần, Tập đoàn này đã chuẩn bị lượng hàng hóa, hàng tiêu dùng thiết yếu tăng đến 300% so với tháng thường.



Trong đó, riêng tại hai đại siêu thị Big C Hải Dương và GO! Quảng Ninh đã chuẩn bị đầy đủ các mặt hàng thiết yếu và chủ động làm việc với các nhà cung cấp về tần suất giao hàng kịp thời, đáp ứng đầy đủ nhu cầu mua sắm hàng hóa, giúp người dân yên tâm chống dịch.



Tập đoàn Central Retail tại Việt Nam trao tặng tỉnh Hải Dương số lượng hàng hóa thiết yếu trị giá 200 triệu đồng để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: THANH TÂN

Theo bà Vân, trong ngày hôm nay, 3-2, Tập đoàn Central Retail cũng trực tiếp đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hải Dương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương và huyện Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) để trao tặng số hàng hóa thiết yếu như dầu ăn, nước chấm, các loại gia vị, mì gói, khẩu trang y tế, nước rửa tay kháng khuẩn, găng tay y tế, giấy vệ sinh... với tổng trị giá 330 triệu đồng.

Đồng thời, các nhà cung cấp của Big C và GO! cũng đồng hành cùng Central Retail Việt Nam trao tặng 8 tấn rau củ để nhanh chóng chuyển đến các bếp ăn tập thể trên địa bàn tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh.

Số lượng thực phẩm này sẽ được chế biến thành các suất ăn đảm bảo dinh dưỡng và an toàn, tiếp sức cho các y bác sỹ ở tuyến đầu các bệnh viện, các trung tâm y tế và người dân hiện đang cách ly tại các bệnh viện.