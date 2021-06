Tập đoàn Lộc Trời vừa phát đi thông cáo báo chí phản hồi về thông tin “sản phẩm giả do Tập đoàn Lộc Trời cung ứng” sai nghiêm trọng về kỹ thuật, gây thông tin thất thiệt cho doanh nghiệp.

Cụ thể, gần đây trên một số phương tiện truyền thông đã đưa tin sản phẩm phân bón lá hữu cơ khoáng HI-POTASSIUM C30 của Tập đoàn Lộc Trời được sản xuất ngày 3-7-2020, có hạn sử dụng hai năm là phân bón giả.

Kết quả phân tích chất lượng cho thấy hàm lượng HC (g/l) đăng ký là 250%, kết quả thử nghiệm là 27.9%, tỷ lệ đạt 11.16%. Thành phần K2O hh (g/l) được đăng ký là 300%, kiểm tra cho kết quả phân tích chỉ 24.3, tỷ lệ đạt là 8.10%. Qua đó kết luận sản phẩm không đạt chất lượng.

Bên cạnh đó còn có thông tin: Cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước xử phạt cơ sở kinh doanh về hành vi kinh doanh phân bón có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng và kinh doanh sản phẩm có nhãn phân bón không đúng bản chất, sự thật.



Lộc Trời cho hay, Sở NN&PTNT tỉnh Bình Phước chưa từng gửi bất kỳ công văn nào yêu cầu tập đoàn giải trình về phân bón giả.

"Xác định đây là sự việc gây ảnh hưởng rất tiêu cực đến uy tín, tập đoàn cẩn trọng thực hiện các bước tìm hiểu, xác minh thông tin với các cơ quan có liên quan", Lộc Trời cho hay.



Theo đó, ngay khi được phản ánh về thông tin, ngày 16-6 tập đoàn đã làm việc với các cơ quan tỉnh Bình Phước để tìm hiểu tổng thể vụ việc.

Trong buổi làm việc trực tiếp với Sở NN&PTNT Bình Phước, tập đoàn được thông báo vụ việc trên xảy ra vào tháng 11-12-2020, thể hiện trong kết luận số 17/KL-SNN-TTr ngày 31-12-2020 của Sở NN&PTNN Tỉnh Bình Phước.

Sở NN&PT Nông thôn tỉnh Bình Phước cũng cho rằng đây là nội dung làm việc giữa cơ quan chức năng tỉnh với đại lý, không liên quan đến Tập đoàn Lộc Trời và chưa từng gửi bất kỳ công văn nào yêu cầu tập đoàn giải trình, làm việc về nội dung trên.

Tiếp đến ngày 18, 19-6-2021, tập đoàn Lộc Trời làm việc với đơn vị kiểm nghiệm kỹ thuật để xác minh các thông tin liên quan tới kết luận chất lượng sản phẩm.

Cụ thể, tại đăng ký sản phẩm phân bón lá hữu cơ khoáng HI-POTASSIUM C30 trong quyết định lưu hành danh mục có ghi cụ thể hàm lượng các chất đăng ký như sau: Chất hữu cơ: 250g/l; K 2 O hh : 300g/l; Tỷ trọng: 1,3. Thực tế trên bao bì của sản phẩm đang ghi đúng với thông tin đăng ký này.

Như vậy, nếu quy đổi từ đơn vị g/l sang % phải dựa theo số liệu tỷ trọng và công thức tính của chuyên môn chứ không thể quy đổi 250g/l = 250% hay 300g/l = 300 % như một số phương tiện truyền thông đã đưa.

Do đó, thông tin hàm lượng hữu cơ 250% và K 2 O hh 300% là sai hoàn toàn về kỹ thuật so với Quyết định lưu hành dẫn tới kết luận sai về chất lượng sản phẩm do Lộc Trời phân phối.

Mặt khác, nếu đối chiếu thông tin các lô kiểm nghiệm (thông tin từ phương tiện truyền thông) kết quả hàm lượng chất hữu cơ 390g/l (tiêu chuẩn đăng ký 250g/l); K 2 O hh 343 g/l (tiêu chuẩn đăng ký 300g/l) đều cao hơn tiêu chuẩn đăng ký.

"Tập đoàn đã rà soát và tái kiểm tra toàn bộ quy trình cùng nguyên liệu sản xuất, quy trình phân phối và chắc chắn sản phẩm cung cấp đều đạt chất lượng theo quy định", đại diện Lộc Trời cho hay.

Ngoài ra, nhằm làm rõ thông tin, đảm bảo tính chính xác, bảo vệ quyền lợi chính đáng của Lộc Trời, công ty đã gửi công văn đề nghị làm rõ sự việc đến Sở NN&PT NT Bình Phước. Đồng thời công ty đã gửi báo cáo đến Cục Bảo vệ thực vật và địa phương chủ quản gồm Cục QLTT tỉnh An Giang, Sở NN&PTNT Tỉnh An Giang.