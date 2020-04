Tập trung phòng, chống dịch hại ở vụ lúa đông xuân phía Bắc

Sáng 7-4, Bộ NN&PTNT tổ chức hội nghị trực tuyến với các tỉnh, TP phía Bắc về "Tăng cường các biện pháp phòng, chống sinh vật hại trên cây trồng vụ đông xuân 2020".



Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho biết thời tiết vụ đông xuân được nhận định sẽ có những diễn biến phức tạp. Sắp tới có thể xuất hiện các đợt không khí lạnh, kèm theo mưa, độ ẩm không khí cao, sương mù kéo dài là điều kiện thuận lợi cho nhiều đối tượng sinh vật gây hại bùng phát trên lúa.





Quang cảnh hội nghị trực tuyến. Ảnh: VĂN GIANG

Theo số liệu thống kê, diện tích nhiễm bệnh đạo ôn lá các tỉnh phía Bắc là hơn 12.000 ha; đạo ôn cổ bông khoảng 200 ha; gần 10.000 ha nhiễm sâu cuốn lá nhỏ….



Ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, cho biết sản xuất vụ xuân địa phương đã gieo cấy tập trung 55% diện tích lúa chất lượng cao. Tuy nhiên, những giống lúa này lại mẫn cảm với thời tiết và bệnh đạo ôn cổ bông. Hiện Nghệ An đang quyết liệt chỉ đạo phòng, chống dịch hại theo nguyên tắc bốn đúng “đúng thuốc, đúng lúc, đúng nồng độ liều lượng, đúng cách”.



Tại hội nghị các đại biểu cho rằng đối với bệnh đạo ôn cổ bông cần tập trung chỉ đạo phòng, chống trên trà lúa trỗ từ ngày 5-4 đến ngày 20-4, vì đây là thời điểm nhạy cảm dễ nhiễm dịch hại nhất là ở những tỉnh ở Bắc Trung bộ như: Hà Tĩnh, Nghệ An. Cạnh đó cần tập trung phòng trừ rầy cuối vụ ở Thừa Thiên-Huế, Quảng Trị, Quảng Bình.



Ở vùng đồng bằng sông Hồng và trung du miền núi phía Bắc cần tăng cường chỉ đạo phòng, chống bệnh đạo ôn lá, nhất là trên giống nhiễm và bệnh đạo ôn cổ bông trên các trà lúa trỗ trong tháng 4 đến giữa tháng 5. Song song đó kết hợp phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ từ giữa tháng 4 đến cuối tháng 4, nhất là các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng và phòng trừ rầy nâu, rầy lưng trắng từ giữa tháng 4 đến đầu tháng 5 để bảo vệ năng suất lúa.



Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đánh giá, vụ đông xuân là vụ lúa đặc biệt quan trọng, chiếm trên 60% tổng sản lượng lúa cả năm. Với điều kiện thời tiết như hiện nay, nguy cơ bùng phát dịch bệnh trên lúa đông xuân tại các tỉnh phía Bắc là rất cao.



“Ba tháng trông cây không bằng một ngày trông quả. Vì vậy, đây là giai đoạn rất nhạy cảm, có tính quyết định tới thắng lợi của vụ đông xuân” - ông Cường nói.



Từ đó, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường yêu cầu, các địa phương không chủ quan, lơ là. Trong điều kiện hiện nay, ngoài tập trung dồn lực khống chế, kiểm soát bệnh dịch, các cơ quan chuyên môn cũng tập trung theo dõi sát diễn biến dịch hại, cảnh báo kịp thời để đưa ra khuyến nghị cho bà con nông dân để vừa đảm bảo sản xuất thắng lợi, vừa đảm bảo an ninh lương thực trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.