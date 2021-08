Vụ thị trường Châu Á-Châu Phi (Bộ Công Thương) dẫn thông báo của Đại sứ quán Qatar tại Hà Nội cho hay, để thúc đẩy thu hút đầu tư nước ngoài vào nền kinh tế, Qatar đã ban hành Luật số 1 năm 2019 quy định vốn đầu tư nước ngoài vào hoạt động kinh tế tại Qatar để thay thế Luật số 13 năm 2000.

Việc ban hành quy định mới về đầu tư nước ngoài là một trong những chính sách mở cửa của Qatar nhằm đưa quốc gia này trở thành điểm đến thu hút đầu tư nước ngoài, với một số nội dung đáng lưu ý như các quy định về biện pháp kiểm soát đối với vốn đầu tư nước ngoài; các chính sách khuyến khích đầu tư…

Trừ các lĩnh vực bị cấm là ngân hàng và công ty bảo hiểm thì hầu hết các lĩnh vực của nền kinh tế Qatar đều được khuyến khích thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài.



Thu nhập bình quân đầu người Qatar cao hàng đầu thế giới. ẢNH: BỘ CÔNG THƯƠNG

Một số ưu đãi có thể kể đến là các nhà đầu tư nước ngoài được phép sở hữu 100% trong một công ty Qatar thay vì nắm giữ 49% cổ phần hoặc 51% cổ phần với một đối tác địa phương Qatar. Các dự án đầu tư ngoài sẽ được miễn thuế thu nhập theo các biện pháp kiểm soát, thủ tục và thời hạn được quy định trong Luật thuế thu nhập, được miễn thuế hải quan đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu cần thiết để lập dự án.



Các doanh nghiệp quan tâm có thể liên hệ trực tiếp với Cơ quan đầu mối của Qatar phụ trách về đầu tư nước ngoài là Bộ Thương mại và Công nghiệp Qatar (https://www.moci.gov.qa/en/) để được cung cấp các dịch vụ tư vấn thông qua Cổng thông tin đầu tư Qatar (https://invest.gov.qa/).

Theo Vụ thị trường Châu Á-Châu Phi, với sự “nới lỏng” hơn về các quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài của Qatar, doanh nghiệp Việt Nam có thể tận dụng cơ hội để mở rộng đầu tư kinh doanh vào các lĩnh vực có tiềm năng như nông nghiệp, thực phẩm chế biến, mỹ phẩm chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ thể thao…sang nước này.

Năm 2020, tổng kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Qatar đạt 550,3 triệu USD, tăng 76% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Qatar đạt 376 triệu USD, tăng mạnh 183% so với năm 2019; kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ thị trường Qatar đạt 174,3 triệu USD, giảm 3,1% so với năm 2019.

Các mặt hàng chính Việt Nam xuất khẩu sang Qatar gồm tàu thuyền các loại, sản phẩm điện tử và linh kiện; gạo, hàng rau quả, hàng thủy sản...Việt Nam nhập khẩu từ Qatar các mặt hàng chính như khí đốt hóa lỏng, chất dẻo nguyên liệu, máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng.

Qatar có dân số khoảng 2,8 triệu người, mức thu nhập bình quân đầu người cao hàng đầu trên thế giới (hơn (50.000 USD/người) nhờ có nguồn tài nguyên dầu mỏ lớn và trữ lượng khí đốt thiên nhiên lớn thứ 3 thế giới.