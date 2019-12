Tây Ninh đưa bánh tráng phơi sương, rau rừng... về TP.HCM

Ngày 26-12, tại Big C An Lạc (Q.Bình Tân), Trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp - Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) cùng UBND tỉnh Tây Ninh và Tập đoàn Central Retail khai mạc Tuần lễ quảng bá và diễn đàn kết nối cung cầu trong sản xuất tiêu thụ mãng cầu, nông sản thực phẩm an toàn tỉnh Tây Ninh 2019.

Theo ông Nguyễn Văn Mấy, Phó giám đốc Sở NN&PTNT Tây Ninh, sự kiện nhằm quảng bá, kết nối các loại nông sản, đặc sản của tỉnh đến người tiêu dùng trong nước và hệ thống bán lẻ hiện đại.



Xoài tứ quý được các hợp tác xã, hộ sản xuất tỉnh Tây Ninh giới thiệu đến người tiêu dùng TP.HCM

Tây Ninh là địa phương có nhiều sản phẩm nông nghiệp chủ lực có giá trị cao như mãng cầu Bà Đen, dưa lưới, bưởi da xanh, bánh tráng phơi sương, rau rừng, muối tôm…

Các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh ngày càng được chú trọng nâng cao về chất lượng, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap, GlobalGap... đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.



“Chúng tôi dự kiến sẽ đưa các sản phẩm này về tiêu thụ tại thị trường TP.HCM. Hiện Tây Ninh có 8.000 hecta mãng cầu, sản lượng có thể đáp ứng trong dịp tết này"- ông Mấy nói.



Rau rừng, bánh tráng phơi sương được người tiêu dùng chọn mua



Bưởi da xanh cùng các mặt hàng nông sản khác được chú trọng về chất lượng sản xuất đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP

Bà Nguyễn Thị Phương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Central Retail cho biết, mong muốn được hợp tác sâu rộng hơn với Tây Ninh, để các hoạt động hợp tác không chỉ dừng lại ở các tuần lễ nông sản, mà sau đó còn thu mua nông sản trực tiếp từ các hộ nông dân và HTX với chiết khấu 0%.



Tại sự kiện còn có buổi kết nối kinh doanh giữa cán bộ thu mua của Big C và khoảng 100 DN, HTX tỉnh Tây Ninh.