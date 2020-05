Tháng 4: TP.HCM không thu được đồng nào từ du lịch

Đánh giá về tình hình nội thương trong tháng 4 và bốn tháng đầu năm 2020, Cục thống kê TP.HCM cho biết: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 4 ước đạt 68.457 tỷ đồng, giảm 34,2% so với cùng kỳ năm trước.

Do ảnh hưởng từ dịch bệnh COVID- 19, ngành du lịch lữ hành thiệt hại nặng nề nhất, không phát sinh doanh thu trong tháng. Các ngành khác cũng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ dịch bệnh.

Cụ thể, chiếm đến 81,9% trong tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, doanh thu bán lẻ đạt 56.039 tỷ đồng giảm 4,8% so với cùng kỳ. Hầu như các trung tâm thương mại lượng khách đến mua sắm rất ít.

Dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 1.306 tỷ đồng, giảm 85,8% so với cùng kỳ. Trong đó, đối với ngành ăn uống dù các đơn vị có đưa ra phương thức giao hàng tại nhà hay chỉ bán mang đi nhằm hạn chế tổn thất doanh thu.

Tuy nhiên, tâm lý e ngại, người dân tăng cường ăn uống tại nhà, tránh tiếp xúc bên ngoài khiến doanh thu ngành này giảm 85,5% so với cùng kỳ.

Doanh thu lưu trú cũng giảm 88,2% so với cùng kỳ năm trước. Hiện nay lượng khách chủ yếu là khách thuê theo giờ, hoặc những trường hợp lưu trú nhằm chữa bệnh, khách quốc tế đến và chưa thể về nước…



Du khách tham gia chương trình free walking tour khám phá những điểm nổi tiếng của TP.HCM cùng Công ty du lịch Vietravel trước khi xảy ra dịch - Ảnh: Tú Uyên

Tính chung bốn tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 387.568 tỷ đồng, giảm 11,2% so với cùng kỳ năm trước. Chia theo ngành kinh tế, trừ ngành thương mại có mức tăng nhẹ, các ngành còn lại đều giảm sâu.

Riêng các nhóm lương thực, thực phẩm; hàng may mặc… có chỉ số tăng so với năm trước. Doanh thu từ nhóm hàng lương thực, thực phẩm ước đạt 47.641 tỷ đồng, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu từ dịch vụ lưu trú ước đạt 2.121 tỷ đồng, giảm 44,5% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu từ dịch vụ ăn uống giảm 45,1%.

Du lịch, lữ hành là ngành cũng chịu tổn thất nặng nề nhất từ dịch bệnh. Do đó, doanh thu ước đạt 4.175 tỷ đồng, giảm đến 58,3% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Cục thống kê TP.HCM, hoạt động lữ hành dự báo sẽ còn khó khăn do dịch bệnh trên thế giới vẫn diễn biến hết sức phức tạp, tác động mạnh đến lượng khách quốc tế đến Việt Nam.

Trong khi đó, du lịch nội địa dự báo sẽ có chuyển biến tích cực bắt đầu vào quý 3. Tuy nhiên yếu tố tâm lý, chi phí là những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chi tiêu của người dân.