(PLO)- Ba cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh An Giang bị đình chỉ công tác để phục vụ điều tra dấu hiệu can thiệp vào phần mềm hệ thống đăng ký, quản lý, cấp biển số.