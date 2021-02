Thị trường vàng Thần tài: Mua nhiều sẽ lỗ nặng

Lý do giá vàng tại Việt Nam quá cao

Trả lời báo chí về việc giá vàng trong nước quá cao so với giá vàng thế giới, ông Đinh Nho Bảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam (VGTA), cho rằng: Nhu cầu vàng vật chất trong nước hiện đang lớn hơn nhiều so với nguồn cung. Điều này dẫn tới hệ quả là giá vàng trong nước cao hơn giá vàng quốc tế. Theo đó, bất chấp dịch COVID-19, hoạt động sản xuất vàng trang sức vẫn diễn ra mạnh, kéo theo nhu cầu vàng nguyên liệu ở mức cao. Ngoài ra, tập quán của người dân Việt Nam lâu nay là ưa thích tích trữ vàng vật chất. Trong khi đó, việc nhập khẩu vàng nguyên liệu chính ngạch còn chưa được nối lại. Cụ thể, từ khi Nghị định 24/2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng ra đời vào năm 2012 đến nay, nguồn cung vàng chủ yếu dựa vào thị trường trong nước. Cơ quan chức năng không cấp phép nhập khẩu vàng nguyên liệu cho các doanh nghiệp như thời kỳ trước đây. Đồng quan điểm, ông Trần Thanh Hải, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh vàng Việt Nam (VGB), phân tích: Nếu giá vàng trong nước giảm đột ngột như giá vàng thế giới thì chắc chắn các nhà kinh doanh sẽ không thể cân bằng được giá trị mua vào. Chính vì thế, giá vàng trong nước giảm song chậm hơn rất nhiều so với giá vàng thế giới.