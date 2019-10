Thịt heo Braxin, Mỹ... ồ ạt về cạnh tranh với Việt Nam

Ngày 21-10, Sở Công Thương TP.HCM cho biết số liệu từ Cục hải quan TP.HCM cho thấy từ đầu năm đến ngày 15-10, thịt heo từ thị trường Braxin nhập về TP.HCM nhiều nhất với sản lượng 5.685 tấn, kim ngạch nhập khẩu 11,408 triệu USD, tiếp đến là Ba Lan 1.494 tấn, kim ngạch nhập khẩu 2,869 triệu USD; thị trường Mỹ 1.109 tấn, kim ngạch nhập khẩu 2,317 triệu USD; Tây Ban Nha 198 tấn, kim ngạch nhập khẩu 593,466 USD; Bỉ 346 tấn, kim ngạch nhập khẩu 972,221 USD.

Tổng sản lượng nhập khẩu từ đầu năm đến nay là 10.820 tấn tăng 155% so với cùng kỳ năm 2018; kim ngạch nhập khẩu 21,325 triệu USD tăng 155% so với cùng kỳ năm 2018.

Tính theo tỉ giá hôm nay (21-10) giá thịt heo Mỹ khoảng 48.000 đồng/kg; thịt heo Braxin 46.500 đồng/kg, thịt heo Ba Lan 44.250 đồng; thịt heo Bỉ 65.000 đồng/kg, thịt heo Tây Ban Nha 69.400 đồng/kg.

Theo Bộ NN&PTNT, cả nước nhập khẩu thịt heo trong chín tháng qua là 14.824 tấn, tổng giá trị 219,177 triệu USD.

Tổng cục thống kê cho biết chăn nuôi heo vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn do dịch tả heo châu Phi diễn biến phức tạp trên phạm vi cả nước. Đàn heo cả nước tính đến tháng 9 giảm 19% so với cùng thời điểm năm 2018. Sản lượng thịt heo hơi xuất chuồng chín tháng ước đạt 2,5 triệu tấn, giảm 9%, trong đó vùng đồng bằng sông Hồng chịu thiệt hại lớn nhất, ước tính tổng đàn heo của vùng này giảm 38,3% so với cùng thời điểm năm 2018.



Nguồn heo trong nước khan hiếm giá tăng cao.

Một số doanh nghiệp cho biết nguồn cung thịt heo hiện nay khan hiếm, giá tăng cao.



Theo Sở Công Thương TP.HCM, các doanh nghiệp trong chương trình bình ổn thị trường có kế hoạch dự trữ như Vissan dự trữ 3.600 tấn trong thời gian 45 ngày và sẽ nhập khẩu thêm nếu có biến động lớn. Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn sẽ cho xuất chuồng heo dưới tuổi, loại từ 80-100 kg/con...

Bên cạnh dự trữ thịt heo, các doanh nghiệp còn dự trữ thêm thịt gia cầm để trong trường hợp người dân có nhu cầu chuyển từ thịt heo sang sử dụng thịt gia cầm thì vẫn đảm bảo lượng cung ứng...

Theo ông Nguyễn Phương Đông, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, dự báo sản lượng tiêu thụ thịt heo từ nay đến tết sẽ tăng nhưng tăng không đáng kể. Hiện nhu cầu tiêu thụ thịt heo tại TP.HCM khoảng 4.000 tấn, vào dịp tết chỉ tăng khoảng gần 5.000 tấn.

Một doanh nghiệp nhập khẩu cho biết giá thịt heo ngoại nhập có xu hướng tăng. Hiện nay ngay cả phụ phẩm, khi cộng thuế vào giá sỉ khoảng 34.000 đồng/kg. Riêng hàng chính phẩm, chưa cộng thuế cùng các chi phí khác giá dao động 65.000-90.000 đồng/kg tùy loại. Vì vậy, nếu nói hàng ngoại nhập giá rẻ, doanh nghiệp nhập về ồ ạt để bù đắp lượng heo thiếu hụt trong nước là không khả thi. Vì các nước họ cũng có kế hoạch chăn nuôi, sản xuất chứ không phải muốn tăng đàn là tăng, nhà nhập khẩu muốn mua bao nhiêu cũng được.

“Lượng hàng công ty nhập về trong tháng 10 khoảng 500 tấn gồm cả heo chính phẩm và phụ phẩm của Mỹ cũng như một số nước khác. Nhu cầu tiêu thụ heo ngoại nhập mỗi năm tăng trung bình tăng 18%-20%. Do đó, không phải vì nguồn heo trong nước thiếu mà tiêu dùng heo ngoại nhập tăng. Hiện tại chúng tôi đang rất cân nhắc để mua hàng cho tháng 11, tháng 12 vì phải mất nhiều thời gian hàng mới về tới Việt Nam. Hiện tại giá heo bán lẻ trong nước rất cao, nếu thời gian tới đàn heo trong nước tăng lên, nhà nhập khẩu gặp nhiều rủi ro” - vị này nói.