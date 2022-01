Ngày 30-1 (nhằm 28 tháng Chạp), ghi nhận tại một số chợ Hòa Hưng, quận 11, chợ Bà Chiểu quận Bình Thạnh…tình hình mua sắm của người dân nhộn nhịp nhất là ở ngành hàng thịt heo, bông, trái cây mâm ngũ quả.



Trái cây cho mâm ngũ quả được nhiều khách hàng chọn mua. ẢNH: TÚ UYÊN

Trong đó, đáng chú ý tại một số chợ lẻ, trên quầy sạp còn đầy thịt heo các loại như đùi cốt lết, xương…nhưng thịt heo ba rọi, sườn non "cháy hàng".

Giá sườn non 170.000-180.000 đồng, thịt heo ba rọi tùy chợ 180.000- 200.000 đồng/kg, ba rọi rút sườn 230.000-250.000 đồng/kg, các loại khác không tăng nhiều.

Dù quá trưa nhưng tại một số cửa hàng Vissan, thịt heo các loại và ba rọi vẫn còn. Giá thịt heo ba rọi 185.000 đồng/kg, ba rọi rút sườn 247.000 đồng/kg, sườn non 255.000 đồng/kg…



Tiểu thương chợ Gò Vấp sơ chế 12 kí thịt heo ba rọi cho khách quen đặt. ẢNH: TÚ UYÊN

Bà Dương Mai, tiểu thương ngành hàng thịt heo chợ Bà Chiểu, cho biết do nhu cầu của người dân đối với mặt hàng thịt heo ba rọi tăng cao nên sáng nay mới 9 giờ sáng đã hết sạch.Trong khi các loại xương, thịt nạc, thịt đùi vẫn còn nhiều.

Theo bà Mai, thịt heo ba rọi hết sớm là do giá tăng cao, tiểu thương không dám lấy hàng nhiều chứ không phải do hút hàng. Do đó, sáng nay chỉ nhập về bốn mảnh heo, sản lượng gấp ba ngày thường nhưng nếu so với năm ngoái sản lượng giảm 50%.

Trong khi đó, bà Hằng tiểu thương chợ Hoàng Hoa Thám quận Tân Bình cũng cho biết vài ngày nay giá heo tăng 15.000 đồng/kg nên không dám nhập nhiều. Hôm nay bán được bảy, tám mảnh heo, bằng với năm ngoái chứ không giảm.



Các loại hoa Tết tăng giá cao. ẢNH: TÚ UYÊN

Bên cạnh mặt hàng thịt heo, ghi nhận tại các chợ cho thấy giá các loại bông cúng Tết tăng cao. Chẳng hạn hoa ly ly giá 300.000-470.000 đồng/bó, hoa lay ơn đỏ 180.000-200.000 đồng/bó, cúc lưới từ 80.000-100.000 đồng/bó…

Ông Lý Phú Quí, Giám đốc Hợp tác xã hoa Đầm Sen, quản lý chợ hoa Đầm Sen cho biết, do ảnh hưởng dịch COVID-19, nhà vườn Đà Lạt xuống giống ít hơn mọi năm nên cung vượt cầu.

Tính chung lượng hoa Đà Lạt về chợ Đầm Sen phục vụ Tết trong ba ngày qua là 120 xe, mỗi xe 13 tấn hoa tương đương 15.600 tấn. Tuy nhiên, so với Tết năm ngoái, sản lượng hoa về chợ giảm 650 tấn.



Năm nay hoa Đà Lạt về chợ hoa Đầm Sen ít, cung vượt cầu nên giá tăng. ẢNH: TÚ UYÊN

Theo ông Quí, giá hoa bà con đang bán cho bạn hàng các tỉnh tăng hơn ngày thường 40%. Cụ thể trong hai ngày qua hoa ly ly có giá từ 200.000-250.000 đồng/bó, hoa lay ơn đỏ từ 50.000- 70.000 đồng/chục; cúc lưới các loại gia từ 40.000-50.000 đồng/bó 10 cành, cúc đủ màu từ 20.000-25.000 đồng/bó…

“Hôm nay giá hoa các loại tăng 20% so với hai ngày trước. Năm nay hoa về chợ ít nên thời điểm này 28 tháng Chạp bà con tiểu thương chợ sỉ Đầm Sen đã giao hết cho các mối các tỉnh và đang dọn dẹp nghỉ Tết”, ông Quí nói.



Người mua cho biết năm ngoái thời điểm này tìm mua lá dong rất khó và rất chia sẻ khi thấy người bán hôm nay còn rất nhiều lá chưa bán hết. ẢNH: TÚ UYÊN

Ông Mai Quang Vân, chủ điểm bán các loại lá dong than thở, năm ngoái có thời điểm lá dong giá cả 120.000-140.000 đồng/bó, càng về cận Tết càng bán được nhưng năm nay chỉ bán được vài ngày đầu. Cách đây ba ngày đã vắng người mua, lâu lâu mới có người mua một hai, bó.

"Năm nay tôi lấy khoảng 30 thiên (1.000 lá/thiên) đổ lại nhưng bán chậm quá, hiện còn khoảng 15 thiên. Đến trưa mai tôi phải về quê Đồng Nai ăn Tết nên giảm giá. Theo đó, lá dong loại 1 những ngày đầu bán 100.000-120.000 đồng nay còn 40.000 đồng/bó, loại nhỏ nhất 10.000 đồng/bó. Tuy nhiên, lá loại một còn nhiều, giá rẻ, gói bánh đẹp hơn thì người dân sẽ mua nhiều nên lá loại nhỏ nhất chắc phải bỏ rác ", ông Vân kể.