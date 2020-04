Thịt heo nội giá cao chót vót, thịt heo Mỹ giá rẻ nhưng ế ẩm

Đối với thịt gia súc đông lạnh nhập khẩu, ông Phạm Hồng Long, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Intimex-chuyên nhập khẩu bán sỉ tại Việt Nam, cho biết: Hiện thịt heo Mỹ các loại có giá rất tốt như heo sáu mảnh giá 67.000 đồng/kg, sườn non 85.000 đồng/kg. Sườn non heo hút chân không 95.000 đồng/kg; nạc dăm 80.000 đồng/kg, cốt lết heo không xương 85.000 đồng/kg, sườn heo cắt 70.000 đồng/kg…. Tuy nhiên, từ tết đến nay, do ảnh hưởng dịch COVID-19 nên thịt heo, bò nhập từ Mỹ không có đầu ra. Hiện công ty vẫn còn tồn hơn 1.000 tấn.