Thợ lò TKV thu nhập trên 300 triệu đồng/năm

Chủ tịch HĐTV TKV Lê Minh Chuẩn kiểm tra sản xuất tại mỏ than Núi Béo.



Tốc độ tăng trưởng bình quân 14-15%

Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết, nhịp độ sản xuất cao được TKV đẩy lên ngay từ những ngày đầu năm và duy trì liên tục trong cả năm 2019, với ý thức trách nhiệm cung ứng than cho nền kinh tế, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.



Cùng với đó, TKV đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa để tăng năng suất lao động, cải thiện điều kiện việc làm nhằm tập trung gia tăng tối đa sản lượng than khai thác. Kết quả, sản lượng than sản xuất của TKV đạt 40,5 triệu tấn. Đây là sản lượng than cao nhất mà TKV có được kể từ năm 2014 đến nay.

Cũng trong năm 2019, TKV thực hiện chuyển đổi mô hình từ sản xuất sang mô hình vừa sản xuất, vừa kinh doanh than theo Nghị quyết của tập đoàn. Mô hình này đòi hỏi các doanh nghiệp ngoài đảm bảo năng lực sản xuất cần thay đổi tư duy, cách thức quản trị doanh nghiệp theo hướng sẵn sàng hội nhập, cạnh tranh với thị trường. Ngay trong năm đầu tiên chuyển đổi, các đơn vị đã nhanh chóng bắt nhịp. Tập đoàn và các đơn vị đã tăng cường nhập khẩu than (6,5 triệu tấn) và đẩy mạnh chế biến, tối ưu hóa phương án pha trộn các loại than sản xuất trong nước với than nhập khẩu ra nhiều chủng loại than theo yêu cầu của khách hàng.

Kết thúc năm 2019, sản lượng than tiêu thụ của TKV đạt trên 44 triệu tấn, cao nhất tính từ 2014 đến nay. TKV cũng đã hoàn thành đàm phán và ký hợp đồng dài hạn với các nhà máy điện của EVN, PVN về cung cấp than, làm cơ sở để TKV chủ động trong công tác đầu tư phát triển sản xuất.

Bên cạnh sản xuất than, các lĩnh vực khác của tập đoàn đều hoàn thành vượt mức kế hoạch. Sản xuất Alumin quy đổi đạt 1,36 triệu tấn, vượt 5% công suất thiết kế. Sản xuất điện đạt 9,8 tỉ kWh, cao nhất kể từ khi TKV thành lập Tổng Công ty Điện lực TKV.

Theo tổng hợp của TKV, tốc độ tăng trưởng bình quân của tập đoàn trong năm 2019 đạt 14-15%, cho thấy sự cố gắng nỗ lực trong chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tập đoàn, các ban chuyên môn và sự quyết liệt triển khai của mỗi đơn vị thành viên.

Nộp ngân sách Nhà nước hơn 18.400 tỉ đồng

Các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của TKV đều vượt so với kế hoạch, nhờ vậy đã nâng cao doanh thu và thu nhập cho người lao động.

Cụ thể, doanh thu TKV năm 2019 ước đạt trên 130.000 tỉ đồng. TKV nộp ngân sách Nhà nước đạt 18.400 tỉ đồng, tăng 4.000 tỉ đồng so với năm 2016. Năng suất lao động cũng tăng bình quân 7,6% so với thực hiện năm 2018. Năng suất lao động tính theo giá trị (doanh thu) đạt 1,27 tỉ đồng/người năm. Các chỉ số tài chính của TKV đều được cải thiện theo hướng tốt hơn so với cùng kỳ năm 2018.

Thu nhập bình quân của người lao động TKV tăng 6-7% so với thực hiện năm 2018, đạt trên 11,82 triệu đồng/người/tháng. Riêng với công nhân hầm lò thu nhập ngày công bình quân đạt 1 triệu/ngày, về trước so với nghị quyết tập đoàn đề ra 1 năm. Số thợ mỏ có mức thu nhập trên 300 triệu đồng/năm ngày một đông đảo và đã bắt đầu có nhiều thợ mỏ có mức thu nhập trên 400 triệu đồng/năm. Đây chính là những yếu tố để công tác tuyển sinh thợ lò của tập đoàn trong năm 2019 đạt 4.800 học sinh, vượt mức chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong bối cảnh cạnh tranh về lao động ngày càng gay gắt.

Tổng Giám đốc TKV Đặng Thanh Hải cho biết, bên cạnh sản xuất kinh doanh, tập đoàn luôn tập trung chăm lo cho cán bộ, công nhân đón Tết Canh Tý đủ đầy, ý nghĩa. Cùng với đó, tiếp tục quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, thu nhập cho người lao động với những chế độ, chính sách ngày càng tốt hơn; tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa lãnh đạo điều hành và công đoàn TKV để nỗ lực “xây dựng TKV trở thành một gia đình lớn, hạnh phúc”.

Cũng theo Tổng Giám đốc TKV, thời gian tới, trên cơ sở nhận diện sâu sắc những cơ hội và thách thức của năm 2020, TKV sớm xây dựng mục tiêu kế hoạch cụ thể, từ đó phát huy vai trò hạt nhân lãnh chỉ đạo của Đảng bộ Tập đoàn; Tiếp tục phát huy truyền thống văn hóa “Kỷ luật và Đồng tâm” và những giá trị nhân văn tốt đẹp riêng có của ngành, đặc biệt là xây dựng hình ảnh Người thợ mỏ - Người chiến sĩ để xây dựng TKV phát triển bền vững.