Ngày 6-7, Tổng cục Thống kê tổ chức họp báo về tình hình lao động việc làm quý II/2021 và 6 tháng đầu năm 2021. Các số liệu về lực lượng lao động có chi tiết hơn so với báo cáo thống kê kinh tế - xã hội được công bố hôm 29-6.

Điểm đáng lưu ý là số liệu đưa ra hôm nay về lao động thiếu việc làm cũng ở mức vừa phải, không có khác biệt nhiều so với trước đây.

Cụ thể, thiếu việc làm trong độ tuổi quý II/2021 là 1,1 triệu người, tăng 173.500 người so với quý trước. So với quý II/2020 thì số lao động thiếu việc làm trong độ tuổi thậm chí còn giảm 137,100 người.

Tổng cục Thống kê nhận định rằng: sự bùng phát nhanh hơn, mạnh hơn, khó kiểm soát hơn của dịch COVID-19 lần thứ tư đã làm tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi ở khu vực thành thị tăng cao hơn so với khu vực nông thôn. Tỷ trọng lao động thiếu việc làm trong độ tuổi quý II/2021 ở khu vực dịch vụ là cao nhất, chiếm với 35,8%.

Thu nhập của người lao động so với quý I/2021 thì giảm, nhưng so với cùng kỳ năm 2020 lại tăng.

Cụ thể, thu nhập bình quân tháng của lao động quý II/2021 đạt 6,1 triệu đồng, giảm 226 nghìn đồng so với quý 1/2021 và tăng 547.000 đồng so với cùng kỳ năm 2020.

Thu nhập bình quân tháng của lao động nam cao hơn lao động nữ 1,44 lần, ở mức 7,1 triệu so với 4,9 triệu; thu nhập bình quân của lao động ở khu vực thành thị cao hơn lao động ở khu vực nông thôn 1,41 lần, tương ứng với 7,5 triệu đồng so với 5,3 triệu đồng.

Theo Tổng cục Thống kê, diễn biến khó kiểm soát của dịch COVID-19 trong quý II/2021 đã làm gián đoạn đà phục hồi thu nhập bình quân của người lao động kể từ quý III/2020 đến quý I/2021. Quý II/2021 ghi nhận mức giảm thu nhập bình quân của người lao động so với quý trước.

Trong quý II năm 2021, hầu hết các ngành kinh tế đều ghi nhận mức giảm thu nhập bình quân của người lao động so với quý trước. Người lao động làm việc ở khu vực công nghiệp và xây dựng bị ảnh hưởng về thu nhập nhiều nhất. Cụ thể lao động khu vực này chỉ đạt 6,7 triệu/tháng, giảm 464.000 đồng so với quý trước.

Lao động khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản lại tăng 80.00 đồng/tháng, đạt 3,7 triệu đồng. Tổng cục Thống kê nói đây là khu vực duy nhất có mức thu nhập bình quân tăng so với quý trước.

Thu nhập của lao động làm công ăn lương quý II/2021 đạt 6,8 triệu đồng, giảm 411.000 đồng so với quý trước và tăng 455.000 đồng so với cùng kỳ năm 2020. Thu nhập bình quân của lao động nam làm công hưởng lương cao hơn lao động nữ 1,2 lần và thu nhập bình quân của lao động ở khu vực thành thị cao hơn 1,3 lần so với thu nhập của lao động ở nông thôn.

Nếu tinh chung cả 6 tháng đầu năm 2021, thì thu nhập của người lao động có việc làm đạt 6,2 triệu đồng/tháng, tăng 320.000 đồng so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập bình quân của lao động làm công hưởng lương trong đạt 7 triệu đồng/tháng, tăng 282.000 đồng so với cùng kỳ năm trước.