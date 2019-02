Đừng ngại thay đổi Ngạn ngữ có câu: “Đừng ngại thay đổi. Bạn có thể mất một cái gì đó tốt nhưng bạn có thể đạt được một cái gì đó còn tốt hơn. Rõ ràng thời gian qua chúng ta đã thấy được hiệu quả của thay đổi thể chế và điều này khích lệ chúng ta quyết tâm, đồng lòng tiếp bước trên con đường này. Chúng ta cần có một cách tiếp cận toàn diện, gồm 3 trụ cột chính trị, xã hội và môi trưởng để hiện đại hóa thể chế kinh tế. Chúng ta không được coi nhẹ tầm quan trọng của trụ cột nào trong phát triển kinh tế vì các trụ cột sẽ không mang lại cho chúng ta sự bền vững, thịnh vượng và hạnh phúc. Mọi tổ chức, cá nhân có toàn quyền tự do kinh doanh, tự do sáng tạo; hệ thống thể chế phải đảm bảo được đầy đủ quyền tự do kinh doanh, tự do sáng tạo và hiện thực hóa được những ý tưởng, đề xuất đổi mới sáng tạo. Những nguyên tắc này cần được áp dụng đầy đủ và nhất quán trong việc soạn thảo, tham vấn, thẩm định và thông qua các văn bản, chính sách, đề án. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc