Thú y kết luận thịt heo thảo mộc Sagri an toàn

Để đảm bảo cung cấp nguồn thực phẩm sạch, an toàn cho người tiêu dùng, Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH một thành viên (Sagri) đã yêu cầu Công ty chăn nuôi và Chế biến thực phẩm Sài Gòn (Sagrifood - chi nhánh của Sagri) gửi mẫu xét nghiệm đến Chi cục Thú y vùng VI kiểm tra độ an toàn của thực phẩm.



Kiểm tra con giống tại trại heo của Sagri.

Mới đây, Thú y vùng VI có kết luận là “không phát hiện virus dịch tả lợn Châu Phi” trong các mẫu xét nghiệm.

Theo lãnh đạo Sagri, các chi nhánh của Tổng công ty đã và đang thực hiện nghiêm ngặt các quy trình để bảo vệ đàn heo, con giống trước dịch tả và các loại dịch bệnh khác.

Công ty luôn có nguồn con giống tốt, nguồn thức ăn sạch, hệ thống chuồng trại an toàn được kiểm soát nghiêm ngặt, kiểm soát đước dịch bệnh. Các cơ sở giết mổ đảm bảo quy trình an toàn, vệ sinh theo quy chuẩn chuỗi sản phẩm khép kín “từ trang trại tới bàn ăn” nên kiểm soát được chất lượng, cũng như độ an toàn của nguồn thịt heo cung cấp ra thị trường.

Sagrifood thường xuyên chủ động lấy mẫu xét nghiệm các chỉ tiêu an toàn để đảm bảo thịt luôn là tươi sạch phục vụ người tiêu dùng.

Đặc biệt, công ty đã nghiên cứu, áp dụng thành công và đi tiên phong trong việc tạo ra dòng sản phẩm “Thịt heo Thảo mộc Sagri” không sử dụng kháng sinh, chất lượng thịt rất cao.





Để cho ra dòng sản phẩm này, heo được tuyển chọn từ đàn giống khỏe mạnh, đạt chuẩn VietGAP ở các trại chăn nuôi của Công ty, sau đó chăm sóc và nuôi bằng thức ăn dinh dưỡng có bổ sung tinh chất thảo mộc thiên nhiên “Herb- Porch”, được bào chế từ hơn 140 loại thảo dược thiên nhiên như: hương thảo, đinh lăng, oải hương, húng quế, xô thơm, xạ hương,… vô cùng hữu hiệu có chức năng kháng khuẩn và tăng cường miễn dịch, nâng cao chất lượng quầy thịt, có khả năng thay thế một số loại kháng sinh và ức chế vi khuẩn có hại.

Với quy trình sản xuất cám thảo mộc từ nhà máy cám Sagrifeed bằng cách trộn thảo mộc “Herb – Porch” vào thức ăn cho heo ở dạng viên, chọn heo thịt có trọng lượng bình quân đạt 50kg/con, bắt đầu cho ăn thức ăn có bổ sung thảo mộc đến khi giết thịt (đạt trọng lượng 110 – 120kg/con) và tổng thời gian nuôi từ 50kg đến 120kg/con, là khoảng 70 ngày và trong số giai đoạn chăn nuôi này các trại hoàn toàn không sử dụng kháng sinh. Tỷ lệ nuôi sống đạt 100%.

“Thịt heo Thảo mộc Sagri” đã được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa và Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam chứng nhận “Top 10 sản phẩm vàng Việt Nam”, đạt danh hiệu “ Hàng Việt Nam chất lượng cao” trong nhiều năm liền.