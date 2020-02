Thực hư cần giải cứu 40.000 tấn sầu riêng Tiền Giang

Liên quan đến thông tin Tiền Giang cần giải cứu hơn 40.000 tấn sầu riêng, chiều 17-2, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Trần Lý Ngự Bình, Trưởng phòng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, cho biết: Huyện Cai Lậy hiện có 15.000 hecta vườn cây ăn trái, trong đó có 9.000 hecta chuyên canh cây sầu riêng (8.100 hecta trong số đó cho trái ổn định).

Từ tháng 7-2019, tỉnh có kế hoạch sản xuất 2.200 hecta sầu riêng nghịch mùa với sản lượng ước khoảng 40.000 tấn. Sản lượng sầu riêng nghịch mùa đã được thu hoạch, tiêu thụ từ trước tết với giá 50.000-60.000 đồng/kg. Đến nay chỉ còn khoảng 350 hecta tương đương 7.000 tấn đang chờ thu hoạch, tiêu thụ.



Sầu riêng nghịch mùa giảm giá 50% do xuất khẩu khó khăn.

Theo ông Bình, do địa phương không có nhiều nhà máy chế biến nên phần lớn sầu riêng được bán tươi, xuất khẩu tiểu ngạch sang Trung Quốc. Tuy nhiên, do dịch COVID-19 xảy ra nên việc xuất khẩu gặp nhiều khó khăn. Thông tin từ nông dân cho biết thương lái hiện mua sầu riêng với giá 25.000-28.000 đồng/kg tùy loại, giảm 50% so với cùng kỳ.

“Như vậy, đến nay còn khoảng 350 hecta sầu riêng nghịch mùa tương đương 7.000 tấn vì người nông dân neo lại, chờ giá lên cao sẽ bán tiếp. Dự kiến cuối tháng 2 này sẽ thu hoạch dứt điểm. Hiện nông dân gặp khó khăn vì giá sầu riêng xuống thấp nhưng vẫn bán được và đủ điều kiện tái sản xuất cho vụ sau” - ông Bình nói.

Cũng theo ông Bình, với kế hoạch sản xuất chính vụ sầu riêng là 1.500 hecta thì hiện nay đang ra hoa và cho trái. Dự kiến sầu riêng chính vụ sẽ thu hoạch vào thời điểm tháng 4, 5 âm lịch.

Trong khi đó, khảo sát của chúng tôi tại một số điểm bán sầu riêng tại quận Tân Bình, TP.HCM cho thấy thông thường sầu riêng nghịch mùa như Ri6 loại một giá 130.000-140.000 đồng/kg nhưng hiện nay còn 100.000 đồng/kg. "Mua tại vườn có thể rẻ chứ mua qua thương lái 70.000-80.000 đồng/kg, chi phí chuyển lên thành phố... nên chúng tôi phải bán giá như trên mới có chút lời" - một tiểu thương bán sầu riêng cho biết.