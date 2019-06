Tiểu thương chợ An Đông sắp được kí hợp đồng mới

Ngày 15-6, ông Đinh Hồ Duy Ngọc, Trưởng ban quản lí chợ An Đông cho biết, nhằm triển khai chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đảm bảo cho bà con tiểu thương kinh doanh tại Trung tâm thương mại dịch Vụ An Đông có nơi kinh doanh buôn bán ổn định lâu dài; tạo sự an tâm trong quá trình buôn bán, chấp thuận chủ trương áp dụng thời hạn cho thuê điểm kinh doanh ( hay sử dụng ) tại chợ An Đông là 10 năm theo đề xuất của Sở công thương.

Theo đó, từ ngày 10/6-14/6 Ban quản lí chợ đã mời hơn 1.300 tiểu thương trong tổng số 2.305 quầy sạp dự triển khai dự thảo Hợp đồng sử dụng điểm kinh doanh, thời hạn sử dụng 10 năm giai đoạn 2019 - 2028.

Bà Thái Trang, kinh doanh Quần áo tại chợ An Đông, tham gia các cuộc họp cho biết, trước đó Ban quản lý chợ đã gửi toàn bộ dự thảo hợp đồng, biên bản thỏa thuận, biên bản thanh lý hợp đồng cũ, kèm theo phiếu góp ý để tiểu thương có thời gian tìm hiểu, nghiên cứu. Trong các cuộc họp này, bà con tiểu thương phản ảnh một số vấn đề còn chưa rõ.

Chẳng hạn, trong dự thảo có nội dung: tại thời điểm kí hợp đồng này, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa ban hành mức giá dịch vụ diện tích bán hàng tại chợ. Do đó, hai bên sẽ tiến hành thỏa thuận bằng văn bản tạm thời thực hiện nghĩa vụ tài chính để đảm bảo hiệu lực của hợp đồng. Khi có mức giá chính thức, các bên sẽ tiến hành kí kết phụ lục hợp đồng để thực hiện. Vậy mức giá sử dụng điểm kinh doanh là bao nhiêu ?

Dự thảo hợp đồng mới có thời hạn sử dụng 10 năm. Như vậy sau khi hết hạn, thời gian gia hạn tiếp theo là bao nhiêu năm? Vì nếu sau khi hết hạn hợp đồng 10 năm tiểu thương lo ngại chỉ được gia hạn một tháng thì sao? Bà Trang nói. Do đó, tiểu thương đề nghị hợp đồng mới cần phải ghi rõ thời gian được gia hạn tiếp theo là bao nhiêu năm?

Bên cạnh đó, với một số tiểu thương kinh doanh trước năm 1991 cho rằng phải được quyền sở hữu quầy sạp vì là người bỏ tiền góp vốn xây dựng chợ với công ty Việt Hoa vào thời điểm đó…



Lãnh đạo UBND Quận 5 trong cuộc tiếp xúc tiểu thương trao đổi về dự thảo hợp đồng và nâng cấp sữa chữa trung tâm thương mại dịch vụ An Đông tháng 1/2019

Liên quan đến thắc mắc giá dịch vụ diện tích bán hàng tại chợ được áp dụng thế nào, Ban quản lí chợ An Đông cho biết, hai bên sẽ thỏa thuận tạm thu theo mức của năm 2016 là 200.000 đồng/tháng /sạp 2,1m2 cho đến khi cơ quan có thẩm quyền ban hành mức giá chính thức.

Về việc, gia hạn hợp đồng, ông Ngọc giải thích, sau khi hợp đồng mới hết hạn 10 năm, việc xác lập thời hạn tiếp theo do pháp luật tại thời điểm đó quy định. Tuy nhiên, tiểu thương nên yên tâm vì nhà nước luôn có chính sách để đảm bảo việc kinh doanh của tiểu thương tại chợ truyền thống được ổn định.

Đối với quyền sở hữu sạp, Ban quản lý chợ An Đông trả lời nếu tiểu thương cung cấp được những tài liệu, giấy tờ có liên quan, sẽ tiếp nhận để báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết. Vì đến thời điểm hiện tại quận 5 cũng như Ban quản lý chợ, không có bất kỳ cơ sở pháp lý nào để giải quyết vấn đề này.

Ông Ngọc cho biết, sau khi triển khai dự thảo hợp đồng mới, Ban quản lý sẽ tạo mọi điều kiện để tiểu thương góp ý thông qua tiếp xúc trực tiếp, hoặc phiếu đóng góp ý kiến. Sau đó Ban quản lí chợ sẽ tổng hợp những đóng góp, nguyện vọng của tiểu thương báo cáo lên Quận. Dự kiến cuối tháng 7/2019 Ban quản lí chợ sẽ triển khai ký hợp đồng chính thức đến tiểu thương.