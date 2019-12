TKV: 90 ngày đêm tăng tốc vượt kế hoạch năm 2019

Để hoàn thành kế hoạch năm 2019, từ đầu quý IV-2019, Tổng giám đốc Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) Đặng Thanh Hải đã phát động đợt thi đua cao điểm 90 ngày đêm sản xuất 10 triệu tấn than nguyên khai, tiêu thụ 12 triệu tấn than các loại, chuẩn bị tốt điện sản xuất cho năm 2020. Với khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp cùng tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo của cán bộ, công nhân, người lao động toàn tập đoàn, TKV cán đích sớm các mục tiêu năm 2019.



Tổng giám đốc TKV Đặng Thanh Hải kiểm tra sản xuất tại vùng than Uông Bí.



Là một trong những mỏ có chất lượng than tốt nhất vùng Uông Bí, năm 2019, tập đoàn giao chỉ tiêu cho Công ty CP than Vàng Danh khai thác 3,3 triệu tấn than nguyên khai (tăng 400.000 tấn so với năm 2018). Đây là một chỉ tiêu rất cao đối với đơn vị. Kết thúc chín tháng, công ty đã hoàn thành 83% kế hoạch năm. Tuy nhiên, từ cuối quý III, đầu quý IV, điều kiện sản xuất của công ty gặp nhiều khó khăn do đi vào vùng địa chất phức tạp nên sản lượng chưa như mong muốn. Chính vì thế, ngay từ đầu tháng 10, Công ty than Vàng Danh đã tích cực hưởng ứng và triển khai sâu rộng chiến dịch thi đua 90 ngày đêm tăng tốc sản xuất và tiêu thụ than do tập đoàn phát động.

Với phương châm “chủ động - sáng tạo - quyết liệt”, công ty tập trung đầu tư công nghệ, kỹ thuật khai thác phù hợp với điều kiện địa chất của mỏ, áp dụng thành công lò chợ cơ giới hóa đồng bộ và giàn mềm ZRY đạt sản lượng cao.

Ông Trịnh Văn An, Phó Giám đốc Công ty CP than Vàng Danh, cho biết bên cạnh việc chuẩn bị đầy đủ về vật tư cho sản xuất, công ty động viên cán bộ nhân viên đơn vị tích cực tham gia sản xuất, tăng ngày công, tăng năng suất lao động. Công ty đặt mục tiêu hoàn thành vượt kế hoạch sản lượng mà tập đoàn giao. Thực tế, hưởng ứng đợt thi đua cao điểm tập đoàn phát động, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của công ty đều đạt 105% kế hoạch đã đề ra.

So với các đơn vị khai thác than hầm lò của TKV, năm nay Công ty than Mạo Khê có nhiều khó khăn hơn do đang ở giai đoạn cuối của dự án khai thác 1,6 triệu tấn/năm. Vì thế, diện sản xuất bị phân tán, xa trung tâm, điều kiện địa chất thường xuyên biến động khiến chi phí tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn lao động.

Với tinh thần chủ động khắc phục khó khăn, tự chủ, sáng tạo, đội ngũ cán bộ công nhân khối sản xuất đã có nhiều sáng kiến, ý tưởng thiết thực áp dụng vào thực tiễn, mang lại hiệu quả và lợi ích cho đơn vị. Theo ông Phạm Văn Khôi - Phó giám đốc Công ty than Mạo Khê, trong chiến dịch thi đua nước rút hoàn thành kế hoạch năm, ban lãnh đạo Công ty than Mạo Khê đã tập trung cải tiến công tác quản lý, chỉ đạo quyết liệt việc tận thu tối đa nguồn than thuộc dự án khai thác 1,6 triệu tấn/năm.

Bên cạnh đó, Công ty còn tích cực chuyển đổi áp dụng công nghệ mới phù hợp với điều kiện địa chất của từng vỉa, đầu tư nâng cấp hệ thống sàng tuyển, chế biến than nhằm đảm bảo số lượng và chất lượng than cung cấp, chăm lo chu đáo điều kiện làm việc cũng như đời sống sinh hoạt cho người lao động.

Tính đến nay đã có nhiều đơn vị trong tập đoàn cơ bản hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch được giao.

Một lần nữa đội ngũ thợ mỏ TKV lại chung sức, chung lòng, chung một ý chí, phát huy sức mạnh truyền thống “kỷ luật và đồng tâm”, tạo nên những bứt phá mạnh mẽ để vượt qua khó khăn, vượt lên chính mình, giành thêm những thắng lợi mới.