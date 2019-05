TKV lãi khủng, nộp ngân sách vượt kế hoạch

Sản lượng tăng, năng suất lao động tăng, tiền lương thu nhập tăng nhưng tổng số lao động giảm, bộ máy tinh gọn.



Duy trì mức độ an toàn tài chính

Theo báo cáo của TKV, tổng doanh thu của TKV năm 2018 đạt 124.583 tỉ đồng; tăng 17.563 tỉ đồng, tương ứng tăng 16% so với năm 2017. Khả năng sinh lời: ROE và ROA của Tập đoàn tiếp tục được cải thiện trong năm 2018 khi kết quả kinh doanh đạt hiệu quả cao. Hệ số nợ năm 2018 của Công ty mẹ và hợp nhất toàn Tập đoàn tiếp tục duy trì ở mức an toàn cao so với quy định.

TKV đánh giá có được những kết quả như trên là do tổng hòa nhiều yếu tố như: Thị trường khoáng sản hồi phục trở lại sau giai đoạn suy thoái, sản lượng tiêu thụ cao; Tập thể lãnh đạo, viên chức, công nhân lao động của TKV đã nỗ lực đẩy mạnh năng lực khai thác, nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí; TKV đã sử dụng có hiệu quả các công cụ tài chính… Trong đó, không thể không nói tới sự chủ động của TKV trong việc triển khai đề án tái cơ cấu, tinh gọn bộ máy, đặc biệt là tái cơ cấu công nghệ sản xuất một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, quá trình tái cơ cấu của TKV đã thực sự là động lực để các đơn vị phát huy hiệu quả sản xuất kinh doanh. TKV đã xây dựng Nghị quyết và chương trình hành động ứng dụng cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa vào sản xuất kinh doanh và quản lý để tăng năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất kinh doanh, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động… hướng đến xây dựng các “Mỏ xanh, mỏ hiện đại, mỏ ít người”. Đây chính là điểm mấu chốt giúp TKV đạt được những con số ấn tượng vừa nêu trên.

Nếu như 5 năm trước đây, toàn Tập đoàn có tổng số lao động lên đến gần 14 vạn người, riêng lao động làm việc trong lĩnh vực sản xuất than tại Quảng Ninh đã lên tới trên 10 vạn người thì đến nay TKV còn 9,8 vạn lao động. Bộ máy tổ chức từ Tập đoàn đến các đơn vị ngày càng được tinh gọn, hiệu quả nhưng tổng sản lượng khai thác than của TKV vẫn giữ “phong độ” với gần 40 triệu tấn/năm và nhiều sản phẩm khoáng sản, alumin, vật liệu nổ công nghiệp, điện, cơ khí…

Đổi mới công nghệ

TKV áp dụng nhiều công nghệ vào sản xuất than.



Về ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất hầm lò, TKV đã nâng số lò chợ áp dụng khấu than bằng máy combain ngày càng tăng, trong đó có lò chợ công suất cao nhất đạt 1.200.000 tấn/năm tại Công ty CP than Hà Lầm, tương đương với một mỏ than hầm lò có tới trên 2000 lao động những năm trước đây.

Các đơn vị khác như Vàng Danh, Nam Mẫu, Dương Huy cũng có những lò chợ khấu than bằng máy công suất 450.000 - 600.000 tấn/năm. Các đơn vị đều đã áp dụng chống lò bằng cột thủy lực, giá khung di động, giàn chống tự hành hiện đại, an toàn, mở ra triển vọng về cơ giới hoá sử dụng ít lao động…

Trong lĩnh vực tự động hóa, tin học hóa, các đơn vị đã ứng dụng nhiều công nghệ thay thế con người, giảm lao động sống như hệ thống cấp phát quản lý nhiên liệu tự động; hệ thống quản lý khí mỏ, hầm bơm nước tự động; hệ thống quản lý nhân lực ra vào lò; hệ thống quản lý, đo đếm phương tiện kho bãi tự động…

Trong lĩnh vực cơ khí mỏ, TKV đã chuyển từ cơ khí sửa chữa sang cơ khí chế tạo phục vụ sản xuất như chế tạo cột thủy lực, tổ chức cán thép vì lò, chế tạo thiết bị phòng nổ, các chi tiết máy với những cỗ robot hiện đại, tự động hoàn toàn…

Có thể kể đến những công trình tự động hóa được đưa vào vận hành gần đây và tỉ lệ giảm nhân lực vận hành để thấy hiệu quả của chủ trương nói trên, như: Hệ thống băng tải giếng chính Mạo Khê giúp giảm 70% nhân lực vận hành; hệ thống tự động hóa trạm quạt gió Công ty than Núi Béo giảm 50% nhân lực…

Nhờ đó, năng suất lao động tổng hợp thực hiện trong năm 2018 tính theo doanh thu đạt trên 1,1 tỉ đồng/người/năm, bằng 115,8% so với thực hiện năm 2017; tính theo sản lượng hiện vật quy đổi (đối với sản xuất than) đạt khoảng 635 tấn/người/năm, bằng 115,7% so với thực hiện năm 2017.

Quan trọng hơn, việc không ngừng đầu tư công nghệ tiên tiến đã giúp TKV phát huy hiệu quả nâng cao trình độ nhân lực vận hành, tăng năng suất lao động và hiệu quả sản xuất, kinh doanh.