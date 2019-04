'Tóm gọn' 2 website bán hàng giả thương hiệu nổi tiếng

Theo tin từ Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả, ngày 19-4 Cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp cùng Cục quản lí thị trường Hà Nội, Công an TP.HCM đồng loạt kiểm tra năm địa điểm bán hàng và kho chứa hàng của các website menshop79.com và menshopfashion.com do N.Q.V (29 tuổi) điều hành.

Lực lượng chức năng đã thu giữ gần 2.000 sản phẩm có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng như Gucci, Louis Vuitton, Hermes, Versace, Burberry...

Những sản phẩm có dấu hiệu làm giả các thương hiệu lớn

Cụ thể, Cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với công an TP.HCM tiến hành kiểm tra hai sơ cở kinh doanh tại 150/7 Đặng Văn Ngữ, P14. Q. Phú Nhuận và tại 168 Nguyễn Đình Chính P.11, Q. Phú Nhuận của hai website menshopfsahion.com và menshop79.com.

Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ gần 650 sản phẩm các loại gồm quần áo giày dép túi xách, mắt kính, ví da, thắt lưng… có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu Gucci, Louis Vuitton, Hermes, Versace, Burberry…

Tại Hà Nội, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra đồng thời ba cơ sở kinh doanh tại số 9 Ngõ 89 Thái Hà, Đống Đa; 150 Thượng Đình Thanh Xuân; 10 Đặng Văn Ngữ Đống Đa của ba website menshop79.com, menshopfshion.com và ladystore.vn.

Lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 1.200 sản phẩm các loại gồm quần áo, giày dép, mắt kính, túi xách, ví da, thắt lưng…có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Gucci, Louis Vuitton, Hermes, Versace, Burberry…



Lực lượng chức năng kiểm tra năm địa điểm bán hàng và kho chứa hàng của các website menshop79.com và menshopfashion.com

Tất cả hàng hóa trên không có chứng từ hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Đại diện pháp luật của các thương hiệu nổi tiếng thế giới đã được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam khẳng định các sản phẩm được bán trên hai website trên đều là hàng giả.



Khai thác nhanh máy tính của V, Cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao còn thu được hơn 500MB dữ liệu lưu trữ việc bán hàng (ngày bán; người mua, số tiền bán…).

Ước tính sơ bộ doanh thu bán hàng giả trên hệ thống do V điều hành lên đến hơn 20 tỷ đồng. Cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đang tiếp tục điều tra xác minh vụ việc.