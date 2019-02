Tổng cục Hải quan chỉ đạo khẩn về phế liệu nhập khẩu

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, trong tháng 2-2019, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của cả nước ước đạt 30,1 tỷ USD, giảm 30,5% so với tháng trước; trong đó trị giá xuất khẩu ước đạt 14,6 tỷ USD, giảm 33,9% và trị giá nhập khẩu ước đạt 15,5 tỷ USD, giảm 27,1%. So với cùng kỳ năm trước, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước trong hai tháng đầu năm 2019 ước tính đạt 73,44 tỷ USD, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu ước đạt 36,68 tỷ USD tăng 5,9% và nhập khẩu ước đạt 36,76 tỷ USD tăng 7,5%. Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 2-2019 ước tính thâm hụt 900 triệu USD. Qua đó, mức thâm hụt của Việt nam trong hai tháng đầu năm 2019 là 84 triệu USD.