TP.HCM cần tập trung phát triển sản phẩm mũi nhọn

Chi phí cao làm giảm cạnh tranh hàng xuất khẩu Bà Đặng Minh Phương, Phó Chủ tịch Hiệp hội DN dịch vụ logistics Việt Nam, thông tin ngành logistics Việt Nam với quy mô 44-46 tỉ USD mỗi năm, chi phí logistics chiếm 18% GDP. Con số này rất cao so với các nước trong khu vực, chỉ có 10%-12%. Riêng với TP.HCM, năm 2018 chi phí logistics hết 10,2 tỉ USD. Bà Phương nhấn mạnh: “TP.HCM hiện tại không có trung tâm logistics cụ thể nên DN phải sử dụng các kho bãi nằm bên ngoài TP. Do vậy lãnh đạo TP quan tâm hơn nữa đến ngành logistics” - bà Phương dẫn chứng. Hiện TP.HCM có nhiều mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỉ USD/năm. Dự kiến năm 2019 sản phẩm máy tính, linh kiện điện tử ước đạt 10 tỉ USD; dệt may ước đạt 4,2 tỉ USD… Nhiều mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu trên 500 triệu USD/năm như gạo, thủy hải sản, hàng rau quả, phương tiện vận tải và các loại phụ tùng…