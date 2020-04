TP.HCM: Không bán xăng dầu cho các đối tượng thu gom, tích trữ

Thông tin từ Sở Công Thương TP.HCM cho biết ngày 2-4 sở này có công văn gửi các đơn vị Công an TP - Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ; Cục Quản lý thị trường TP.HCM, UBND 24 quận, huyện về việc đảm bảo an ninh, an toàn PCCC trong lĩnh vực xăng dầu trên địa bàn TP.



Nội dung công văn cho biết giá xăng dầu trong nước giảm mạnh, có dấu hiệu người dân muốn mua xăng dầu tích trữ, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao tại các hộ gia đình và khu dân cư.

Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn PCCC, đảm bảo nguồn hàng, Sở Công Thương đề nghị Công an TP chỉ đạo Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ, công an các quận, huyện tăng cường kiểm tra, kiểm soát, hướng dẫn, tuyên truyền người dân không mua xăng dầu tích trữ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.



Người tiêu dùng đổ xăng trong sáng 30-3 khi giá xăng A95 giảm còn 12.560 đồng/lít. Ảnh: TÚ UYÊN

Cục Quản lý thị trường TP.HCM phối hợp các đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn TP. Kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm gian lận thương mại, kinh doanh xăng dầu không đúng số lượng, chất lượng, tích trữ găm hàng và các hành vi gian lận khác. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.



UBND 24 quận, huyện chỉ đạo UBND, công an các phường, xã, thị trấn, các tổ dân phố… tăng cường kiểm tra, tuyên truyền hướng dẫn, giám sát chặt chẽ các trường hợp người dân mua xăng dầu tích trữ gây mất an toàn, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

Đồng thời, Sở Công Thương có văn bản đề nghị tổng đại lý, doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ xăng dầu về việc đảm bảo đầy đủ nguồn hàng nhằm đáp ứng nhu cầu về xăng dầu cho người dân trên địa bàn TP.

Các doanh nghiệp này chỉ đạo cán bộ, nhân viên, người lao động trực tiếp quản lý tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống của mình kiên quyết không bán xăng dầu cho các đối tượng dùng can, chai, lọ... mua xăng dầu có dấu hiệu tích trữ.

Các doanh nghiệp thường xuyên nắm bắt tình hình, báo cáo những vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng dầu, an ninh, an toàn phòng chống cháy nổ,… tại đơn vị với Sở Công Thương, các sở, ngành có liên quan và chính quyền địa phương để kịp thời xử lý khi có sự cố xảy ra.

Từ ngày 29-3 giá xăng dầu trong nước giảm mạnh. Giá xăng E5 11.956 đồng/lít, xăng A95 12.560 đồng/lít, dầu diesel 11.259 đồng/lít, dầu hỏa 9.141 đồng/lít, dầu mazut còn 9.453 đồng/kg.