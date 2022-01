Mỗi năm gần đến Tết nguyên đán trên đường Mai Chí Thọ, TP Thủ Đức, những chậu bưởi Diễn vàng rực pha sắc đỏ từ đồ trang trí được các nhà vườn bày bán rất xôm tụ. Loại cây này trở thành một trong những cây kiểng được người dân TP.HCM chọn mua trưng Tết nhiều nhất.

Anh Cao Quang Hà, nhà vườn Thanh Giang, phường An Phú TP Thủ Đức cho biết, do ảnh hưởng dịch COVID-19 nên năm nay nhà vườn chỉ nhập 197 chậu bưởi Diễn lớn nhỏ, sản lượng giảm 50% so với năm ngoái.

Giá thành bưởi Diễn năm nay tăng 30%-35% so với năm ngoái do cước phí vận chuyển tăng, cộng thêm dịch bệnh người lao động về quê sớm nên tìm nhân công rất khó khăn.



Tết năm nay bưởi Diễn được khách mua khá nhiều. ẢNH: TÚ UYÊN

Theo chủ vườn, để giới thiệu gà Đông Tảo, đặc sản Hưng Yên, khi khách hàng mua chậu bưởi có giá trị lớn nhà vườn sẽ tặng một con gà Đông Tảo.

Song song đó, nhà vườn cũng có dịch vụ cho thuê bưởi để người dân có thể có một chậu bưởi Diễn trưng Tết.

Tính đến thời điểm này sức mua tăng so với năm ngoái. Phần lớn khách quen đặt qua online và zalo, nhà vườn đã bán được 70% sản lượng. Dự kiến 25, 26 Tết toàn bộ bưởi Diễn sẽ được tiêu thụ hết.

Cũng theo anh Hà, tết năm nay lần đầu tiên thị trường có thêm sản phẩm trưng Tết là đu đủ kiểng Lâm Đồng với hình dáng uốn cong rất đẹp. Giá 6,5 triệu đồng/chậu từ 5-10 trái, người chơi có thể trưng qua tháng Giêng và cây sẽ tiếp tục ra trái.



Khách hàng đang tham khảo giá bưởi Diễn. ẢNH: TÚ UYÊN

Chị Thái Lê Kiều Ảnh (quận 2) cho biết, lần đầu tiên biết đến cây bưởi Diễn nên đi tham khảo giá hợp lý mua gửi về quê. Giá chậu nhỏ 7,5 triệu đồng cũng hợp túi tiền nên chị sẽ mua mua một cây về trưng Tết.

Trong khi đó, đại diện nhà vườn cây cảnh Hoàng Phương cho biết năm nay nhập bưởi Diễn về sản lượng 130 chậu lớn nhỏ, tăng 30% so với năm ngoái. Chất lượng bưởi năm nay tốt đồng đều, màu sắc đẹp… Giá cả bưởi Diển trưng Tết bình ổn như mọi năm.

Theo nhà vườn Hoàng Phương, tính đến thời điểm này sức mua tương đối tốt, trung tuần tháng này bắt đầu giao cho khách nhiều. Dự kiến từ 18-20 Tết là sẽ bán hết.