Chiều 16-7, tại buổi trao đổi về tình hình dịch và công tác phòng chống dịch sau 7 ngày thực hiện Chỉ thị 16, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Phan Văn Mãi khẳng định TP đang cố gắng đảm bảo cung ứng hàng hóa, đặc biệt các mặt hàng thiết yếu cho người dân.

Theo ông Mãi, trong bối cảnh các tỉnh ở khu vực xung quanh TP cũng thực hiện Chỉ thị 16 nên việc vận chuyển, phân phối hàng hóa từ các tỉnh cũng gặp không ít khó khăn. Do đó, đôi lúc còn xảy ra tình trạng thiếu cục bộ, giá cả các mặt hàng tăng lên hơn mức bình thường. Ông Mãi khẳng định lãnh đạo TP sẽ không để tình trạng này kéo dài.



Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Phan Văn Mãi khẳng định TP đang cố gắng đảm bảo cung ứng hàng hóa giá hợp lý cho người dân TP. Ảnh: HL

Ông Mãi cho biết TP đã bàn với Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, Bộ Công thương và các địa phương cung ứng hàng cho TP về các phương án tổ chức thu gom vận chuyển hàng hóa về TP. TP sẽ tổ chức lại mạng lưới phân phối, không chỉ dựa vào các hệ thống phân phối trụ cột như Coop-mart, Vinmart, Bách hóa xanh mà huy động các hệ thống khác vào cuộc như Viettel Post, VN Post, ngay cả các chuỗi cung ứng hàng công nghiệp, thời trang cũng có thể tham gia.

Ông Mãi cho biết vào sáng nay (16-7) đã cùng Giám đốc Sở Công thương đi khảo sát một số chỗ có thể khôi phục lại thành nơi tiếp nhận hàng hóa sau đó cung ứng hàng hóa an toàn đưa về các địa phương như chợ đầu mối. Bên cạnh đó, ông Mãi cũng cho biết sẽ nghiên cứu mở lại chợ với mô hình chợ an toàn, chỉ chuyên kinh doanh lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm. Việc mua bán tiếp nhận hàng hóa phải đảm bảo giãn cách, an toàn, đáp ứng nhu cầu của bà con trong thời gian tới.

“TP rất quan tâm, đang triển khai đồng bộ các giải pháp. Chắc chắn trong quá trình làm sẽ có những bất cập phát sinh nhưng phải bảo đảm được khâu tiếp nhận, đạt số lượng và giá hợp lý để bà con TP tiếp cận được. Đây là mục tiêu của lãnh đạo TP khi thực hiện Chỉ thị 16 trong thời gian sắp tới” - ông Mãi nói.