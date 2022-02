Ngày 11-2, Sở Công Thương TP.HCM đã tổ chức họp báo công bố tình hình sản xuất, kinh doanh thương mại trên địa bàn TP.

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Thành Trung, Chánh Thanh tra Sở Công Thương, cho biết qua công tác quản lý nhà nước, Sở nắm bắt tình hình và phối hợp với lực lượng liên quan nhằm đảm bảo cung ứng hàng hóa cho người dân trên địa bàn TP. Trong đó có mặt hàng xăng dầu.

Theo ông Trung, từ ngày 10-2 và 11-2, Sở Công Thương triển khai quyết định kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu của các đơn vị kinh doanh phân phối đầu mối lớn.

“Trong chiều tối hôm qua chúng tôi có lực lượng tỏa ra các quận huyện ghi nhận thực tế ở 100 cửa hàng xăng dầu kinh doanh trên TP phát hiện một vài cửa hàng treo bảng ngừng bán xăng với nhiều lí do" - ông Trung nói.

Theo ông Trung, ngay khi Giám đốc Sở kí quyết định kiểm tra đột xuất các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, từ 7 giờ sáng đến chiều 11-2, qua kiểm tra bảy cửa hàng cho thấy tất cả các cây xăng treo bảng ngừng bán xăng tối hôm trước đã bán lại bình thường.



Xe bồn tại cửa hàng xăng dầu trước giờ điều chỉnh giá xăng ngày 11-2. Ảnh: TÚ UYÊN

Ông Trung cho biết Đoàn đã lập biên bản một cửa hàng với lí do đơn vị cung ứng xăng dầu chưa kịp cung cấp.

“Qua thực tế chứng minh cửa hàng đã có hợp đồng với đơn vị cung cấp và hiện đơn vị cung cấp đã báo đang đưa xăng đến. Chúng tôi cũng cử người theo dõi và đến nay cửa hàng bán lại bình thường”- ông Trung nói.

Bên cạnh đó, Đoàn cũng lập biên bản với một đơn vị vi phạm thời gian hoạt động. Theo đăng kí thời gian hoạt động từ 5 giờ sáng đến 21 giờ, tuy nhiên ngày hôm qua cửa hàng này đã đóng cửa 18 giờ. Lý do cửa hàng ngừng bán từ 18 giờ không phải do tình hình xăng dầu thiếu hụt mà do không có nhân viên. Việc thiếu nhân viên đã diễn ra trước dịch COVID-19.

"Đối với hai cửa hàng, Đoàn đã lập biên bản kiểm tra nếu phát hiện hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu sẽ lập biên bản xử lý theo quy định”- ông Trung nói.

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công Thương cho biết, TP.HCM có 548 cửa hàng kinh doanh xăng dầu, thời điểm hôm qua (10-2) có bảy cửa hàng tạm ngừng bán xăng A95. Trước Tết các cửa hàng này xin phép tạm ngừng tuy nhiên, Sở động viên doanh nghiệp dù có khó khăn trong thiếu hụt nhưng cố gắng tăng cường nguồn hàng phục vụ cho người dân TP.

Sau đó có hai cửa hàng được phép tạm ngưng và đến sáng nay khi Đoàn kiểm tra, động viên thì tất cả các cửa hàng đều nhập hàng, bán lại bình thường.

Ông Vũ cho biết, TP.HCM với hệ thống 548 cửa hàng có nhưng đến thời điểm hiện tại chỉ có hai cửa hàng tạm ngưng có lí do. "Hy vọng vài ngày nữa khi lượng hàng nhập khẩu về tới, khi năng suất sản xuất tăng lên tình hình cung ứng xăng dầu sẽ ổn định"- ông Vũ nói.