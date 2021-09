Theo Cục Thống kê TP.HCM, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 tăng 0,33% so với tháng trước và tăng 3,83% so với tháng cùng kỳ năm trước.

Một số nguyên nhân làm chỉ số giá tăng là trong tháng 8. Đó là thành phố tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, nhu cầu dự trữ hàng hóa, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu, lương thực, thực phẩm của người dân cũng tăng cao.

Trong khi đó, nguồn cung hàng hóa vẫn còn hạn chế khi nhiều chợ đầu mối, chợ truyền thống vẫn đang tạm ngưng hoạt động để phòng chống dịch. Ngoài ra, chi phí vận chuyển hàng hóa trong thời gian này cũng tăng lên.

Nhằm kiểm soát tình hình, thành phố đã triển khai phiếu, thẻ đi chợ, siêu thị, khuyến khích các điểm bán hàng lưu động. Tăng cường kiểm tra, siết chặt việc sốt giá, tăng giá nhằm góp phần ổn định giá cả thị trường.

Trong "rổ" hàng hóa tính CPI, có 3/11 nhóm hàng có chỉ số giá tăng so với tháng trước gồm nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống (gồm lương thực, thực phẩm, ăn uống ngoài gia đình) tăng 1,38%; nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,75%; nhóm giáo dục tăng 0,003%.

Sáu nhóm hàng như may mặc mũ nón, giày dép; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình; nhóm giao thông; nhóm bưu chính viễn thông; nhóm văn hóa giải trí và du lịch; nhóm hàng hóa và dịch vụ khác đều giảm so tháng trước.

Đặc biệt, nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng giảm nhiều nhất với 0,84%. Nhóm thuốc và dịch vụ y tế không biến động.



Người dân tranh thủ mua sắm trước ngày 23-8. ẢNH: TÚ UYÊN

Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 1,38% so với tháng trước, trong đó chỉ số giá nhóm lương thực tăng 1,59%, chủ yếu do gạo tăng 0,50%. Nhóm bột mì và ngũ cốc khác tăng 8,33%, nhóm lương thực chế biến tăng 2,07%. Giá các mặt hàng này tăng cao do nhu cầu mua dự trữ tăng, nguồn cung tăng giá.

Tương tự, chỉ số giá nhóm thực phẩm tăng 2,71% so với tháng trước như thịt gia súc tăng 2,57%, thịt gia cầm, thịt chế biến đều tăng.

Trứng các loại tăng 7,38%, thủy sản tươi sống tăng 4,99%. Nước mắm, nước chấm tăng 1,06%. Rau tươi, khô và chế biến tăng 5,39%; quả tươi, chế biến tăng 4,36%.

Đối với nhóm đồ uống và thuốc lá chỉ số giá tăng 0,75% so tháng trước, tập trung ở mặt thuốc lá tăng 2,66% do nhu cầu tăng cao để tích trữ và chi phí vận chuyển tăng.

Chỉ số giá của nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt, vật liệu xây dựng giảm so với tháng trước chủ yếu nhà ở thuê giảm 1,21% do chủ nhà chia sẻ khó khăn với khách trong thời điểm dịch bệnh; giá điện sinh hoạt giảm 0,49%, nước sinh hoạt giảm 0,39%.

Tuy nhiên, chỉ số nhóm gas và các loại chất đốt tăng 2,97%, do giá gas điều chỉnh tăng 12.000 - 20.000 đồng/bình trong khi đó giá dầu hỏa giảm 2,53%...