Mekong Connect 2021- Diễn đàn Liên kết phát triển TP.HCM và các tỉnh, thành Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) 2021 sẽ chính thức khai mạc vào ngày 17-12 tại Hội trường Thống Nhất (TP.HCM).

Chia sẻ tại buổi công bố chương trình, bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao, cho biết đây là lần đầu tiên sau 5 lần diễn ra, MeKong Connect được tổ chức tại TP.HCM, đánh dấu bước phát triển mở rộng trong liên kết vùng của sự kiện.

Theo bà Hạnh, Mekong Connect 2021 sẽ có chủ đề "Phục hồi kinh tế và liên kết phát triển trong bình thường mới".



Diễn đàn năm nay sẽ có nội dung, thành phần tham dự đa dạng từ lãnh đạo các bộ ngành, nhà khoa học, doanh nghiệp, hiệp hội, nông dân, nhà đầu tư nông nghiệp và công nghệ... Đặc biệt, năm nay ngoài vai trò kết nối, hợp tác, diễn đàn còn là cơ hội để các tổ chức, cá nhân học hỏi, tìm ra giải pháp để thúc đẩy liên kết, hội nhập.

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công thương TP.HCM, cũng nhấn mạnh, COVID-19 đã khiến cho nhiều vùng sản xuất dư thừa rau, củ, thịt, cá.... nhưng TP.HCM lại bị thiếu hụt, người dân phải mua hàng giá cao do đứt gãy nguồn hàng cung ứng mà chủ yếu là do quá trình vận chuyển khó khăn giữa các tỉnh. Do đó việc liên kết giữa vùng sản xuất và thị trường tiêu thụ là vô cùng quan trọng và cần thiết.

"Chính vì thế, đây là năm đầu tiên TP.HCM tham gia tổ chức, nhưng chúng ta xác định từ giờ trở đi sẽ tham gia chính thức diễn đàn này với tư cách thành viên chính thức, để cùng các địa phương chia sẻ thông tin, tầm nhìn và tạo sự đồng thuận để phát triển"- ông Vũ nhấn mạnh.

Diễn đàn Mekong Connect 2021 sẽ được tổ chức cả hình thức trực tiếp và trực tuyến với sân khấu thực tế ảo. Phần trực tiếp dự kiến có khoảng 250 đại biểu tham gia, gồm doanh nhân, nông dân, lãnh đạo các bộ, chuyên gia. Tại đây, các diễn giả, chuyên gia sẽ thảo luận về 2 chủ đề lớn "phục hồi kinh tế" và "liên kết phát triển" trong bình thường mới giữa TP.HCM và các tỉnh, thành ĐBSCL. Tiếp đến là diễn đàn trực tuyến về "Kinh nghiệm đầu tư vào nông nghiệp" của các doanh nhân Thái Lan, Philippines, Malaysia, Indonesia; Chương trình giao lưu trực tiếp với các gương mặt đoạt giải cao tại cuộc thi Dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp. Cùng với đó là 4 phiên thảo luận với 4 chủ đề: 1. Phát huy mạng lưới y tế cơ sở trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong hoạt động sản xuất kinh doanh 2. Phục hồi kinh tế và chuỗi cung ứng hàng hóa giữa TP.HCM và các tỉnh, thành ĐBSCL. 3. Nguồn nhân lực cho ngành nông nghiệp và ĐBSCL. 4. Chính sách và các vấn đề liên kết giữa TP.HCM và các tỉnh, thành ĐBSCL.