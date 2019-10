Trở thành tỷ phú sau một năm chơi Vietlott

Trước đó, Vietlott đã xác nhận giải thưởng có giá trị “khủng” này thuộc giải thưởng Jackpot 1 của loại hình xổ số tự chọn Power 6/55 tại kỳ quay số mở thưởng số 339 ngày 3-10-2019.



“Nuôi số”, một chiến lược mới cho người chơi Vietlott

Trong buổi lễ trao thưởng vào ngày 15-10, ông L. tiết lộ, hơn một năm qua, ngày nào ông cũng đều đặn mua hai dãy số cho cả sản phẩm Mega 6/45 và Power 6/55. Một trong hai dãy số đó đã mang đến may mắn và giúp ông trúng giải Jackpot 1 của Power 6/55 trị giá gần 81 tỷ đồng. Tính đến thời điểm hiện tại, ông L. là khách hàng may mắn thứ hai tại Nghệ An trở thành tỉ phú nhờ Vietlott.

Ông L. trong buổi lễ trao thưởng ngày 15-10 vừa qua



Trước đó, ngày 6-7-2018 , Vietlott xác nhận trường hợp anh P.V.H. (quê Sóc Trăng, làm việc tại Cần Thơ) trúng Jackpot trị giá gần 20 tỷ của loại hình Mega 6/45 cũng nhờ việc duy trì “mua và nuôi” một bộ số yêu thích. Chia sẻ cơ duyên chạm đến giải thưởng “khủng” của Vietlott, anh H. cho biết, hơn một năm rưỡi qua, anh chỉ “nuôi” đúng dãy số 22-26-33-34-38-42 của loại hình Mega 6/45. Ngày nào có mở thưởng là anh mua một vé, chỉ đơn giản vì anh thích dãy số này.



Thực tế cho thấy, hai trường hợp khách hàng trúng giải Jackpot chục tỷ của Vietlott đều nhờ sự kiên trì “nuôi” một dãy số cố định. Đây có thể xem là một chiến thuật “chơi với những con số” để tự tạo cơ hội và may mắn cho chính mình. Đơn giản là chọn những con số một cách ngẫu nhiên hoặc theo sở thích, biết đâu, thần tài sẽ gõ cửa và cơ hội trở thành tỷ phú là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Vietlott và những con số biết nói

Sau hơn 2 năm triển khai kinh doanh tại Nghệ An (từ ngày 20-8-2017), Vietlott đang có 46 điểm bán hàng với doanh thu đạt gần 72 tỷ đồng. Theo đó, Vietlott và các khách hàng trúng thưởng cũng đóng góp cho ngân sách Nghệ An gần 18,6 tỷ đồng để đầu tư vào lĩnh vực y tế, giáo dục tại địa phương. Vừa qua, ông L. sau khi nhận giải thưởng trị giá gần 81 tỉ đồng, đã nộp thuế thu nhập cá nhân hơn 8 tỷ đồng và được khấu trừ ngay khi nhận thưởng. Khoản thuế này được nộp vào ngân sách Nghệ An theo quy định.

Bên cạnh đó, ông L. đã san sẻ may mắn của mình đến các hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị lên đến 700 triệu đồng thông qua các hoạt động từ thiện cho các đơn vị như: Trung tâm công tác xã hội tỉnh Nghệ An; Trung tâm trẻ em tàn tật, mồ côi Yên Thành tỉnh Nghệ An; Trường dân tộc nội trú huyện Tương Dương tỉnh Nghệ An; Tết vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam; Cặp lá yêu thương và Chương trình thiện nguyện cho trẻ em vùng cao.

Tấm vé được phát hành tại Điểm bán hàng số 4 Hồ Tùng Mậu, thành phố Vinh, Nghệ An



Hơn 3 năm qua, Vietlott đã mang lại cơ hội trở thành tỉ phú cho 170 khách hàng may mắn trúng Jackpot với tổng giá trị giải thưởng hơn 4.500 tỉ đồng. Power 6/55 và Mega 6/45 với trị giá giải thưởng “khủng” cũng trở thành sản phẩm xổ số được người yêu thích nhất hiện nay.



Hiện đại, sự minh bạch và có trách nhiệm là sứ mệnh Vietlott luôn theo đuổi. Vietlott góp phần thúc đẩy phát triển và đa dạng sản phẩm vui chơi có thưởng cho người dân nhằm hạn chế hoạt động cờ bạc bất hợp pháp và tạo nguồn thu, việc làm cho các địa phương.