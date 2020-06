Trung Quốc cần nhiều thịt heo, sẵn sàng trả giá cao hơn 30%

Số liệu từ Bộ NN&PTNT cho thấy trong 5 tháng đầu năm 2020, Việt Nam đã nhập khẩu trên 70.000 tấn thịt heo, tăng hơn 300% so với cùng kỳ năm 2019.

Cùng với nhập khẩu thịt heo, các doanh nghiệp (DN) cũng nhập khẩu hơn 7.700 con heo giống, tăng hơn 300% so với tổng số heo giống nhập khẩu của cả năm 2019.



Việt Nam đã nhập khẩu trên 70.000 tấn thịt heo trong 5 tháng đầu năm 2020. Ảnh: TÂN

Cục Thú y (Bộ NN&PTNT) cho biết thời gian qua việc nhập khẩu thịt heo gặp không ít khó khăn. Nguyên nhân là do nguồn heo của cả thế giới giảm do ảnh hưởng của dịch tả heo châu Phi (DTHCP). Tính đến tháng 1-2020, tổng đàn heo thế giới còn 678 triệu con, giảm gần 12% so với năm 2019.



Cạnh đó, thời gian qua cũng có ít DN Việt Nam tham gia nhập khẩu, hoặc có tham gia nhưng chỉ nhập được với số lượng ít thịt heo. Thời gian mua hàng từ châu Âu, châu Mỹ chuyển về Việt Nam kéo dài từ 1-1,5 tháng đi trên biển, thuế nhập khẩu thịt heo đông lạnh khá cao nên các DN cần thêm nhiều vốn để nhập.

Cụ thể, DN muốn nhập 200-300 tấn thịt heo đông lạnh/tháng thì phải đặt cọc đến vài chục tỷ đồng mỗi lần mua.

Một vấn đề nữa cũng cần quan tâm là vừa qua Trung Quốc bị thiệt hại nặng nề do DTHCP nên cần rất nhiều thịt heo. Hiện giá thịt heo tại nước này đang rất cao nên các DN Trung Quốc sẵn sàng mua thịt heo nhập khẩu với giá cao hơn từ 20-30% và mua với số lượng lớn.

Đặc biệt, ngay từ đầu năm 2019, các DN Trung Quốc đã ký hợp đồng mua thịt heo với các nước. Đến nay, tính riêng quý I-2020, Trung Quốc đã nhập khẩu khoảng 1 triệu tấn thịt từ các quốc gia khác.