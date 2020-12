Tùng thơm giá rẻ Đà Lạt 'cháy hàng' dịp lễ Giáng sinh

Còn khoảng một tuần nữa là đến lễ Giáng sinh. Ghi nhận thị trường tại TP.HCM cho thấy một số điểm bán đồ trang trí, quần áo ông già Noel… vẫn là các sản phẩm truyền thống.

Mọi năm cây thông thật nhập từ nước ngoài về luôn là mặt hàng được săn đón, nhưng năm nay các loại như sơn tùng, tùng thơm trong nước được bày bán nhiều hơn.

Đại diện Dalat Hasfarm cho biết, năm nay do ảnh hưởng dịch COVID-19 nên công ty chỉ tập trung bày bán ở cửa hàng thuộc hệ thống Dalat Hasfarm chứ không bán ở các kênh khác. Do đó, lượng thông thật nhập về chỉ khoảng 100 cây, giảm 50% so với năm ngoái.

Bên cạnh cây thông thật, nhiều cửa hàng cây cảnh ở quận 10, Gò Vấp bày bán những cây tùng thơm được trang trí trong chậu nhỏ và cây cây sơn tùng với giá từ 220.000-5.000.000 đồng/chậu tuỳ chiều cao, trang trí. Mặt hàng này được nhiều khách quan tâm.

Bà H, chủ cửa hàng cây cảnh trên đường Thành Thái, quận 10 nói cây tùng thơm vừa trang trí Giáng sinh đẹp vừa có lợi khi loại này có tinh dầu thơm, giúp xua muỗi trong nhà.

Ông Đinh Minh Thanh Tùng, Giám đốc Công ty TNHH Giống cây trồng Thanh Tùng (Đà Lạt) cho biết, năm nay không nhập thông thật về bán vì tình hình dịch COVID-19 khiến chi phí vận chuyển cao cũng như lo ngại sức mua thấp. Hơn nữa năm nay cây tùng thơm, cây sơn tùng cùng họ với cây thông của Việt Nam được thị trường rất ưa chuộng.

Theo đó, hiện nay tại Đà Lạt có 20 nhà vườn, trong đó có một nhà vườn cung cấp 70.000 chậu tùng thơm cho TP.HCM nhưng vẫn không đủ. Một số nhà vườn cho biết chỉ còn đi hai chuyến hàng nữa là hết. Hiện nguồn cung của mặt hàng này ở Đà Lạt bị “cháy hàng".

Theo ông Tùng, tùng thơm Đà Lạt và cây sơn tùng của Sa Đéc năm nay lên ngôi do hàng Trung Quốc ít qua. Thứ hai là cây nhỏ gọn, trang trí đẹp và giá cả của hai loại cây của Việt Nam rất mềm.

Ví dụ cây tùng thơm Đà Lạt, kích cỡ 35-40 cm tròn, đẹp giá sỉ khoảng 50.000-60.000 đồng/chậu. Cây có chiều cao khoảng 1m giá 150.000 đồng. Trong khi tùng thơm của Trung Quốc không đẹp bằng, giá thấp nhất là 35.000 đồng/chậu chưa tính phí vận chuyển.

Trong khi đó, ông Dương Văn Hà, Trưởng phòng kinh doanh công ty Dương Gia Phát quận Tân Phú cho biết, vài năm trở lại đây người dân chọn mua những cây tùng thơm, cây sơn tùng để chưng trong lễ Giáng sinh.

Giá cả mặt hàng này không biến động so với năm ngoái. Theo đó cây tùng thơm 40-50 cm, giá thấp nhất 280.000 đồng/chậu gồm trang trí. Giá cao nhất thì tuỳ chiều cao, tùy vào dáng cây thon, tán rộng hay không rộng, cộng với việc trang trí sẵn từ 800.000-1.400.000 đồng/chậu.

“Từ 15 đến 20-12 là thời điểm người dân bắt đầu mua sắm cho lễ Giáng sinh. So với cùng kỳ, thời điểm này sức mua giảm 30-40%. Tuy nhiên, từ nay đến cuối tuần vẫn hy vọng tiếp tục bán được nhiều hơn”, ông Hà nói.

Hình ảnh một số hình ảnh tùng thơm, sơn tùng và đồ trang trí lễ Giáng sinh:



Những cành thông thật nhập ngoại được trang trí cắm hoa. Ảnh:TÚ UYÊN



Tùng thơm trang trí giá 220.000-250.000 đồng/chậu . Ảnh: TÚ UYÊN



Tùng thơm Trung Quốc vừa không đẹp bằng hàng Việt Nam, giá lại cao hơn .Ảnh: THANH TÙNG



Cây sơn tùng được trang trí tuỳ các kích cỡ với giá khác nhau để người tiêu dùng chọn lựa. Ảnh: TÚ UYÊN



Cây sơn tùng chưa được trang trí 80.000 đồng và 220.000 đồng/chậu.



Cây thông "giả" giá 94.000 đồng tại siêu thị Lotte Mart



Một số điểm bán đồ trang trí giáng sinh vắng khách. Ảnh: TÚ UYÊN