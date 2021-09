Từ ngày 23-8, quận 5 đã triển khai tầm soát mẫu có trọng tâm trọng điểm tại các vùng chưa xanh và kiểm soát ngẫu nhiên vùng xanh. Chỉ trong 7 ngày thực hiện test nhanh đã phát hiện 1.654 trường hợp dương tính (chiếm 3%) mẫu xét nghiệm. Về công tác an sinh xã hội cho người dân, tới nay có gần 10.000 người khó khăn đã được nhận túi an sinh đợt 1 của Thành phố và quận cũng có túi an sinh riêng trao tặng thêm cho các hộ này. Ước tính số người dân cần hỗ trợ đợt 2 trong quận là 27.885 hộ, trong đó có 8.934 túi an sinh do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM phân bổ, quận chuẩn bị 10.000 túi và đang kiến nghị Thành phố bổ sung thêm 8.954 túi an sinh.