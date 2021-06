Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) vừa cho biết, ngày 16-6 sắp tới, đơn vị này sẽ tổ chức tập huấn phân biệt vắc xin chính hãng Pfizer cho toàn bộ lực lượng quản lý thị trường (QLTT).

Buổi tập huấn do Tổng cục QLTT phối hợp Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa (HIS) Hoa Kỳ và hãng dược phẩm Pfizer tổ chức theo hình thức trực tuyến.

"Tại buổi tập huấn, toàn bộ lực lượng QLTT ở 64 điểm cầu sẽ được HIS chia sẻ về công tác điều tra vụ việc liên quan đến các sản phẩm trang thiết bị, vật tư y tế, đặc biệt là việc buôn bán vắc xin COVID-19 giả và kết quả điều tra của các văn phòng của HIS trên toàn thế giới" - Tổng cục QLTT cho biết.

Tại buổi tập huấn trực tuyến, đại diện hãng dược phẩm Pfizer sẽ thông báo các nội dung liên quan đến đặc điểm an ninh của sản phẩm, quy cách và tính chất đóng gói và các đặc điểm khác được sử dụng để xác định một vắc xin có hợp pháp và đảm bảo nguồn gốc cho toàn lực lượng QLTT.

Tổng cục QLTT cho biết, trước đó, Bộ Y tế đã đưa ra cảnh báo về tình trạng lừa đảo tiêm vắc xin ngừa COVID-19.

"Việc Tổng cục QLTT phối hợp với Cơ quan Điều tra An ninh Nội Địa Hoa Kỳ và hãng dược Pfizer tổ chức sự kiện trực tuyến chia sẻ thông tin liên quan đến các đặc điểm an ninh để xác định vắc xin hợp pháp và đảm bảo nguồn gốc là rất cần thiết giúp lực lượng QLTT có kỹ năng nhận biết giữa hàng giả và hàng chính hãng, góp phần phục vụ tốt công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng" - Tổng cục QLTT nhấn mạnh.