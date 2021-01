Vượt khó ngoạn mục, Hòa Phát lãi 13.500 tỉ đồng

Đây là mức lợi nhuận kỷ lục lịch sử trong một quý của Hòa Phát.

Trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19, Hòa Phát đã có một năm vượt khó thành công rực rỡ khi tất cả chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đều vượt xa so với kế hoạch đề ra. Lũy kế cả năm 2020, tập đoàn đạt doanh thu 91.279 tỉ đồng, tăng 41% so với năm 2019. Với mức lợi nhuận kỷ lục trong quý IV, Hòa Phát lần đầu tiên ghi nhận tới 4.660 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế, gấp 2,42 lần cùng kỳ năm trước. Cả năm 2020, Hòa Phát đạt 13.506 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế.

Lần đầu tiên thép Hòa Phát đạt mức 5,8 triệu tấn thép thô, gấp đôi năm 2019.



Lĩnh vực sản xuất thép đóng vai trò đầu tàu thúc đẩy tăng trưởng. Lần đầu tiên thép Hòa Phát đạt mức 5,8 triệu tấn thép thô, gấp đôi năm 2019. Trong đó, sản lượng phôi thép và thép xây dựng thành phẩm là 5,1 triệu tấn, còn lại là thép cuộn cán nóng với gần 700.000 tấn. Riêng thép xây dựng thành phẩm đạt 3,4 triệu tấn, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm trước. Thị phần thép Hòa Phát vươn lên mức 32,5% lượng phôi thép cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước đạt 1,7 triệu tấn, cao gấp hơn 12 lần so với năm 2019.

Thép cuộn cán nóng (HRC) ra lò sản phẩm đầu tiên vào tháng 4-2020, nhưng sản lượng chỉ tăng lên rõ rệt từ tháng 8-2020, sau khi lò cao số 3 được đưa vào hoạt động. Tháng 11-2020, Hòa Phát chính thức cung cấp sản phẩm này ra thị trường. Lượng đơn đặt hàng HRC của Hòa Phát đã ngày càng tăng mạnh, vượt xa năng lực cung ứng của Tập đoàn.

Trong năm 2020, Ống thép Hòa Phát đã cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước trên 820.000 tấn, ống thép các loại tăng 10% so với 2019, vững vàng ở vị trí số 1 Việt Nam với thị phần 31,7%. Sản phẩm tôn mạ màu tăng 150% sản lượng so với năm 2019 và đang đẩy mạnh xuất khẩu.



Hòa Phát đã định hình vị thế hàng đầu sau 5 năm đầu tư vào nông nghiệp, vượt qua nhiều tên tuổi lâu năm trong ngành.

Lĩnh vực nông nghiệp cũng ghi nhận sự tăng trưởng ngoạn mục, đóng góp tới 11,7% doanh thu và 12,4% lợi nhuận sau thuế. Hòa Phát đã định hình vị thế hàng đầu sau 5 năm đầu tư vào nông nghiệp, vượt qua nhiều tên tuổi lâu năm trong ngành. Cụ thể, thị phần bò Úc chiếm 50%, trứng gà sạch đã đạt sản lượng 700.000 quả/ngày, góp mặt trong những DN hàng đầu trong lĩnh vực chăn nuôi heo với gần 400.000 heo (gồm cả heo thịt và heo giống).

Về bất động sản, các Khu công nghiệp của Hòa Phát tại Hưng Yên và Hà Nam như KCN Phố Nối A, KCN Yên Mỹ II, KCN Hòa Mạc tiếp tục nhận được sự quan tâm rất lớn của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Tỉ lệ lấp đầy các KCN này hiện đạt 100% diện tích đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật.

Với kết quả sản xuất kinh doanh khả quan, tập đoàn đã đóng góp 7.295 tỉ đồng vào ngân sách Nhà nước, tăng 10% so với 2019; Đồng thời tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Năm 2020, Hòa Phát đã vinh danh trong Top 30 DN nộp thuế tiêu biểu, Top 10 DN tư nhân lớn nhất Việt Nam, Top 50 DN niêm yết hiệu quả nhất Việt Nam.

Đầu năm 2021, Khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất chính thức hoạt động đồng bộ cả hai giai đoạn. Điều này cho phép Tập đoàn đặt mục tiêu tăng trưởng cao hơn năm trước, đặc biệt là sản lượng thép cuộn cán nóng HRC.

Dự kiến, Hòa Phát sẽ đặt mục tiêu 2,7 triệu tấn HRC, trên 5 triệu tấn phôi và thép xây dựng.