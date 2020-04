Vượt khó vì COVID-19, TKV đạt doanh thu hơn 30.000 tỉ đồng

TKV vừa tổ chức hội nghị sơ kết sản xuất, kinh doanh quý I và triển khai nhiệm vụ quý II-2020. Cuộc họp được tổ chức trực tuyến tại 60 điểm cầu và ba phòng họp ở trụ sở tập đoàn cũng như trung tâm điều hành sản xuất than tại Quảng Ninh qua hệ thống phần mềm MS.Teams.





Hoàn thành mục tiêu kép

Ông Đặng Thanh Hải, Tổng giám đốc TKV, cho biết ba tháng đầu năm 2020, TKV đã thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tổ chức thành công đại hội đảng cấp cơ sở ở một số đơn vị theo kế hoạch.

Cụ thể, bước đầu TKV đã thực hiện thành công chỉ đạo của Thủ tướng là vừa chống dịch đi đôi với phát triển kinh tế. Đến nay, TKV chưa phát hiện cán bộ, nhân viên nào mắc COVID-19. Sản xuất, việc làm và thu nhập của người lao động vẫn được giữ ổn định. Hết quý I, các chỉ tiêu chính của tập đoàn hoàn thành từ 22%-25% kế hoạch năm. TKV đã chi khoảng 16 tỉ đồng để phòng, chống dịch và hỗ trợ 15 tỉ đồng cho Bộ Y tế và các địa phương chống dịch.

Trong quý này, sản lượng than nguyên khai sản xuất đạt 10,4 triệu tấn, bằng 25,7% kế hoạch năm năm; than tiêu thụ đạt 11,63 triệu tấn, bằng 24% kế hoạch. Trong đó, than tiêu thụ trong nước đạt 11,44 triệu tấn. Riêng than cấp điện đạt 9,89 triệu tấn, bằng 24% kế hoạch, tăng 12% so với cùng kỳ, tăng tương ứng 1,1 triệu tấn. Doanh thu toàn TKV ước đạt 30.215 tỉ đồng. Thu nhập của người lao động đạt bình quân 12,5 triệu đồng/người/tháng.

Tổng giám đốc TKV cũng đánh giá trong quý II, tình hình dịch COVID-19 ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường, tác động lớn đến sự phát triển kinh tế-xã hội. Với TKV, dịch bệnh sẽ tác động trực tiếp đến thị trường tiêu thụ than, khoáng sản; giá một số sản phẩm khoáng sản giảm mạnh; một số loại vật tư nhập khẩu để phục vụ sản xuất, đặc biệt vật tư cho sản xuất than hầm lò bị ảnh hưởng… Do đó, trong quý II, TKV triển khai các hoạt động sản xuất, kinh doanh bám sát vào phương châm xuyên suốt “vừa phòng, chống dịch - vừa đảm bảo sản xuất, kinh doanh”.

Tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐTV TKV Lê Minh Chuẩn ghi nhận và biểu dương những nỗ lực từ ban lãnh đạo điều hành tập đoàn đến các đơn vị; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” của thợ mỏ. Nhờ vậy trong quý I, TKV đã thực hiện thành công “mục tiêu kép” là vừa phòng, chống dịch tốt - vừa đảm bảo sản xuất, kinh doanh tốt.

Tiết giảm chi phí, hỗ trợ người lao động

Nhận định trong quý II, tình hình dịch bệnh tiếp tục có những diễn biến khó lường, ông Lê Minh Chuẩn yêu cầu các đơn vị phải tiếp tục song hành hai nhiệm vụ: “Phòng, chống dịch triệt để và khôi phục sản xuất”, không coi nhẹ nhiệm vụ nào, không chủ quan trong phòng, chống dịch cũng như tận dụng mọi thời cơ thuận lợi để đưa sản xuất, kinh doanh trở lại, đảm bảo các chỉ tiêu theo kế hoạch.

Cụ thể, cán bộ, nhân viên cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 16 của Thủ tướng về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, nhất là ở các địa phương nơi có các đơn vị của TKV đứng chân thuộc nhóm có nguy cơ cao; kiên quyết không để cán bộ, công nhân viên và người lao động nào nhiễm bệnh. Đồng thời cần có các phương án sản xuất từng phần và toàn phần khi dịch bệnh được kiểm soát tốt hơn để nhanh chóng bắt nhịp sản xuất.

Ông Chuẩn cũng yêu cầu tổ chức công đoàn cần vào cuộc tích cực, nắm bắt sát tư tưởng cán bộ, người lao động. Từ đó có những quan tâm thiết thực, nhất là đối với các đơn vị, gia đình thợ mỏ chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh. Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, đặc biệt là tiết giảm chi phí trong bối cảnh dịch bệnh đang có những tác động lớn đến hiệu quả sản xuất, kinh doanh của TKV…

Tại hội nghị, Tổng giám đốc Đặng Thanh Hải cũng yêu cầu các đơn vị bám sát những chỉ đạo của Đảng ủy, HĐTV, trong quý II, TKV sẽ thực hiện “3 tốt” - “Phòng, chống dịch tốt - Sản xuất, kinh doanh đạt kết quả tốt - Tổ chức tốt đại hội của Đảng bộ Tập đoàn và Đảng bộ Than Quảng Ninh”.

Theo đó, tập đoàn sẽ bám sát và nhìn nhận, phân tích kỹ mức độ tác động của dịch COVID-19 ở từng thời điểm để có những chỉ đạo, giải pháp ứng phó phù hợp với tình hình và diễn biến của dịch. Phấn đấu tiêu thụ than ở mức cao nhất; sản xuất tăng tối đa sản lượng bóc đất đá, than nguyên khai, các sản phẩm khoáng sản, hóa chất, điện thương phẩm để ổn định việc làm trong thời điểm giá dầu, giá điện và chi phí vốn đang ở mức thấp. TKV phấn đấu sáu tháng đầu năm 2020 hoàn thành 50% kế hoạch năm về mặt sản lượng.