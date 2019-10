Webiste Món Huế 'đóng cửa', chủ nợ ráo riết truy tìm ông chủ

Sáng ngày 23-10, website huyvietnam.com của Công ty TNHH Chế biến Thực phẩm Huy Việt Nam không thể truy cập được trên trình duyệt máy tính hay thiết bị di động. Huy Việt Nam là doanh nghiệp sở hữu chuỗi nhà hàng Món Huế, tên đầy đủ là Công ty TNHH Nhà hàng Món Huế.

Theo đó, khi truy cập địa chỉ huyvietnam.com, kết quả trang webiste hiện thị dòng thông báo "This page is generated by Plesk the leading hosting automation software. You see this page because there is no Web site at this address".



Website Huyvietnam không thể truy cập. Ảnh: Thu Hà

Đại ý cho biết trang web được khởi tạo bằng một phần mềm thiết kế website và không còn nội dung trang tồn tại ở tên miền này.

Trước đó, trong chiều 22-10, website huyvietnam.com vẫn có thể truy cập bình thường và hiển thị đầy đủ thông tin về doanh nghiệp, ban lãnh đạo công ty, hoạt động kinh doanh, các hệ thống nhà hàng đang vận hành.

Ngày 21-10, một loạt nhà cung cấp thực phẩm cho hệ thống cửa hàng của Huy Việt Nam đã đồng loạt lên tiếng tố cáo công ty này có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản khi chậm trả công nợ và cắt liên lạc với nhà cung cấp.

Theo thống kê sơ bộ tính đến sáng ngày 23-10, gần 50 nhà cung cấp đã làm đơn tố cáo Món Huế, tổng số công nợ lên đến hàng chục tỷ đồng và chưa có dấu hiệu dừng lại. Theo đó, số nợ ít nhất là trên 24 triệu đồng, nhiều nhất là 2,8 tỷ đồng. Hiện các chủ nợ đang truy tìm lãnh đạo Món Huế để đòi nợ.

Hiện PLO đang cố gắng liên lạc với bà Ngô Thị Mỹ Hạnh- đại diện cho chuỗi nhà hàng Món Huế song không nhận được hồi âm