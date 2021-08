(PLO)- Quân dùng tay kẹp cổ khiến vị đại úy công an đang gác chốt kiểm dịch bị lôi theo xe, ngã đập vai xuống đường, gãy xương đòn phải.

(PLO)- Lãnh đạo Công an TP.HCM cho biết, Công an TP.HCM là đầu mối in và quản lý cấp giấy đi đường cho các lực lượng theo 17 nhóm được phép lưu thông, chứ không phải là đơn vị cấp trực tiếp.