Trong bối cảnh gặp khó khăn kép, các doanh nghiệp (DN), nông dân đang nỗ lực tìm mọi cách để vượt khó bằng nhiều giải pháp. Bên cạnh đó, các nhà sản xuất, kinh doanh cũng đề nghị Nhà nước có chính sách hỗ trợ hợp lý và kịp thời.



Không chịu bó tay

Để ứng phó với giá nguyên liệu tăng cao làm tăng giá thành sản xuất, ông Đỗ Xuân Lập, Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và lâm sản Việt Nam (Viforest), cho biết các DN trong ngành đang cấu trúc lại sản xuất; tăng năng suất lao động bằng việc đổi mới công nghệ, thiết bị; tối ưu các chi phí để bù lại phần chi phí tăng giá nguyên liệu đầu vào. Qua đó đảm bảo mặt bằng giá cả hàng hóa, đồng thời DN vẫn có lợi nhuận để duy trì sản xuất.

Trong lĩnh vực chăn nuôi, nhiều chuyên gia nhận định giá thức ăn chăn nuôi sẽ còn tiếp tục tăng trong thời gian tới. Để ứng phó với tình trạng này, ông Nguyễn Tất Thắng, Tổng thư ký Hội Chăn nuôi Việt Nam (VN), cho rằng trong ngắn hạn, các cơ sở chăn nuôi nhỏ lẻ nên chủ động chuyển sang sản xuất hữu cơ, sử dụng các nguyên liệu sẵn có ở địa phương, tự chế biến thức ăn chăn nuôi và ít phụ thuộc vào thức ăn công nghiệp. Như vậy vừa giúp giảm giá thành sản xuất mà giá trị sản phẩm lại tăng lên.



Chính phủ đãyêu cầu các bộ, ngành giữ ổn định mặt bằng giá để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân. Ảnh: TÚ UYÊN

Về lâu dài, VN cần có chiến lược giảm bớt phụ thuộc nhập khẩu bằng cách khuyến khích các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư sản xuất thức ăn chăn nuôi; dành một tỉ lệ thích đáng đất nông nghiệp cho trồng trọt, sản xuất các nguyên liệu làm thức ăn chăn nuôi.



Mặt khác, VN là nước nông nghiệp, trong quá trình chế biến nông lâm thủy sản có hàng chục triệu tấn phụ phẩm, chủng loại phong phú như bã dứa, bã sắn, men bia, phụ phẩm lò mổ, mỡ cá tra, vỏ đầu tôm... Nhà nước cần có chính sách khuyến khích các chủ thể đầu tư nghiên cứu áp dụng công nghệ mới để sử dụng các phụ phẩm này chế biến thành thức ăn cho chăn nuôi. Như vậy sẽ giảm bớt sức ép từ nguồn nguyên liệu nhập khẩu.

Chủ tịch HĐQT Hợp tác xã Nam Yang Nguyễn Tấn Công cũng cho rằng trồng trọt hữu cơ là giải pháp hữu hiệu để tránh những tác động khi phân bón tăng cao, giúp giảm chi phí sản xuất.

“Nếu biết tận dụng tối đa nguyên liệu đầu vào từ phế phẩm nông nghiệp đang có như vỏ cà phê, vỏ đậu, các phế phẩm chăn nuôi... để làm phân bón thì đây cũng là giải pháp giúp giảm chi phí đầu vào, không phụ thuộc vào giá phân bón tăng cao” - ông Công chia sẻ.

Cần Nhà nước hỗ trợ

Về giải pháp của các DN ngành cao su lúc này, theo ông Nguyễn Quốc Anh, Chủ tịch Hội Cao su - nhựa TP.HCM, là tìm những nguồn nguyên liệu ở những nơi xa hơn chưa khai thác nguyên vật liệu bao giờ. Ví dụ như nguồn nguyên liệu giá vẫn còn thấp từ thị trường Nga. Bên cạnh đó, bản thân các DN phải giảm các chi phí sản xuất, khấu hao để có thể vượt qua thời điểm khó khăn hiện nay.

Ông Phạm Xuân Hồng, Chủ tịch Hội Dệt may thêu đan TP.HCM, thông tin: Hiện ngành dệt may đã nhận được rất nhiều đơn hàng dài hạn nhưng cần phải tính toán kế hoạch sản xuất cho hết năm và cả năm tiếp theo. Vì thế, các nhà sản xuất, kinh doanh cần phải chủ động nguồn nguyên liệu, đa dạng hóa nhiều nguồn không phụ thuộc vào một thị trường nào. “Một số công ty dệt may đã đầu tư công nghệ hiện đại để giảm chi phí sản xuất, giảm phụ thuộc vào lượng lớn lao động” - ông Hồng chia sẻ.

Phó Chủ tịch Hiệp hội DN TP.HCM Phạm Ngọc Hưng cho rằng giá nguyên liệu tăng cao khiến hầu như ngành nào cũng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, một yếu tố quan trọng khiến giá nguyên liệu tăng ảnh hưởng lớn đến DN VN vì nước ta phụ thuộc nhiều vào nguồn nhập khẩu, chưa chủ động sản xuất được.

Vì vậy, theo ông Hưng, trước mắt để giảm áp lực giá nguyên liệu, DN phải linh động, sáng tạo sản phẩm mới, cải tiến, đầu tư công nghệ cao để tiết giảm chi phí vận hành, đồng thời các DN cần linh hoạt lựa chọn đơn hàng phù hợp với chiến lược sản xuất của mình.

Bên cạnh đó, theo PGS-TS Đinh Trọng Thịnh, các công ty Việt cần cố gắng chiếm lĩnh thị trường nội địa thời điểm này và coi đây là nhiệm vụ quan trọng. Chính phủ cũng cần có thêm các chính sách hỗ trợ như kích cầu tiêu dùng trong nước, miễn, giảm thuế và gia hạn nộp thuế ít nhất trong năm nay.

“Bản thân DN nên tìm cách đa dạng hóa nguồn nguyên liệu đầu vào, đồng thời tập trung đẩy nhanh quá trình nội địa hóa nguyên liệu vừa giúp thúc đẩy ngành hàng phát triển, giảm giá nguyên liệu đầu vào, tạo thêm thu nhập và công ăn việc làm cho người dân trong nước” - ông Thịnh nói.