Sáng 7-2, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã dự lễ ra quân và xuất xưởng lô máy tính bảng đầu năm 2022 tại Khu CNTT tập trung Đà Nẵng (Danang IT Park) do Trungnam Group tổ chức. Danang IT Park có tổng diện tích 341ha là Khu CNTT tập trung lớn nhất Việt Nam.

Đây là lô máy tính bảng 100.000 chiếc trong chương trình “Sóng và máy tính cho em” của Chính Phủ, Bộ TT-TT và Bộ GDĐT phát động.



Ông Thảo đề nghị Đà Nẵng phê duyệt thiết kế tổng mặt bằng Khu độ thi Golden Hill và vệt 50m để Trungnam Group có cơ sở triển khai tòa tháp đôi 101 tầng cao nhất Việt Nam.

Ông Nguyễn Ngọc Thảo, Phó Tổng giám đốc Trungnam Group cho biết, ngoài các đơn hàng cho các đối tác khách hàng trong và ngoài nước, Máy tính bảng Gama Xelex8 là một sản phẩm mang trong mình nhiều ý nghĩa.

"Đây là máy tính bảng được thiết kế bởi người Việt, được sản xuất bởi chính những con người Đà Nẵng tham gia chương trình “Sóng và máy tính cho em” của Chính Phủ, Bộ TT-TT và Bộ GDĐT phát động", ông Thảo chia sẻ.



Theo ông Thao, trong năm 2022 Trungnam Group sẽ tiếp tục đầu tư, kinh doanh với kế hoạch 67.592 tỉ đồng trên các lĩnh vực: năng lượng, bất động sản, hạ tầng, xây dựng và CNTT – điện tử.



Trong đó, mục tiêu năm 2022 là hiện thực hóa Dự án Data Center theo tiêu chuẩn Tier 3 Plus với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 100 triệu USD; đưa vào vận hành tối thiểu 2 nhà máy sản xuất điện tử tại Khu CNTT tập trung; đầu tư và phát triển khu R&D phục vụ cho nghiên cứu phát triển góp phần vào việc biến Đà Nẵng thành một trong những điểm kết nối hiệu quả trong hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo quốc gia…



“Việc chúng ta cần làm để nhanh chóng hiện thực hóa Silicon Valley này chính là quyết tâm, là trình độ, là năng lực của nhà đầu tư, là sự giúp đỡ, ủng hộ và hỗ trợ toàn diện của chính quyền địa phương”, ông Thao nói.

Ông Thao cho hay, mong nhận được sự hỗ trợ từ các cấp chính quyền TP trong việc hoàn thành các thủ tục pháp lý, sớm giao đất cho nhà đầu tư triển khai giai đoạn 2 của dự án, tạo điều kiện thuận lợi cho việc khớp nối đồng bộ với Khu công nghệ cao.

Đặc biệt, ông Thao đề nghị TP phê duyệt thiết kế tổng mặt bằng Khu độ thi Golden Hill và vệt 50m để Trungnam Group có cơ sở triển khai các công trình trên đất điển hình là tòa tháp đôi 101 tầng. Đây sẽ là toà tháp cao nhất Việt Nam, là biểu tượng phát triển của Tây bắc Đà Nẵng.



Chủ tịch Lê Trung Chinh kêu gọi đầu tư vào Đà Nẵng.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho rằng, lô hàng máy tính bảng có ý nghĩa cùng với nghành giáo dục đa dạng hoá các hình thức dạy học trong bối cảnh dịch bệnh. Đây cũng là sản phẩm mang lại sự đa dạng và phong phú hoá sản phẩm của khu CNTT tập trung.

“Lãnh đạo TP sẽ cùng với nhà đầu tư trong thời gian sớm nhất sẽ xem xét tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để sớm triển khai giai đoạn 2 của Khu CNTT tập trung này. Đây là chủ trương lớn được TP đặc biệt quan tâm”, ông Chinh nói.



Chủ tịch TP Đà Nẵng nhấn mạnh, năm 2022 sẽ hứa hẹn những điều khởi sắc. Đà Nẵng sẽ cố gắng vượt qua những khó khăn, thách thức, sớm hoàn thành các dự án và triển khai các dự án trọng điểm, mang tính chất đột phá của TP.

“Đây là điều mà cả hệ thống chính trị nhận thức một cách sâu sắc để triển khai ngay từ đầu năm. Nhân buổi ra quân sáng hôm nay, chúng tôi cũng xin kêu gọi tất cả các nhà đầu tư đã và đang đầu tư, các nhà đầu tư tiềm năng tiếp tục quan tâm, hướng về Đà Nẵng, đầu tư cho TP Đà Nẵng. Đà Nẵng vẫn còn dư địa và còn nhiều tiềm năng lớn. TP Đà Nẵng cũng sẽ cam kết hỗ trợ hết sức mình để tạo điều kiện cho các nhà đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư có hiệu quả tại TP”, ông Chinh cho hay.