5G+ trên điện thoại có nghĩa là gì và nó khác với 5G như thế nào?

(PLO)- Không ít người dùng Android và iPhone từng thắc mắc vì sao điện thoại lúc hiển thị 5G, lúc lại xuất hiện biểu tượng 5G+. Liệu đây có phải là một chuẩn mạng hoàn toàn mới hay chỉ là cách các nhà mạng quảng bá dịch vụ?

Nếu để ý thanh trạng thái trên điện thoại, bạn có thể bắt gặp các biểu tượng như 5G, 5G+, 5G UC hoặc 5G UW. Điều này khiến nhiều người lầm tưởng rằng mình đang kết nối với nhiều loại mạng khác nhau.

Thực tế, 5G+ vẫn là mạng 5G. Dấu "+" không có nghĩa điện thoại đã kết nối với thế hệ mạng mới hơn, mà chủ yếu được các nhà mạng sử dụng để phân biệt những khu vực có tốc độ và băng thông cao hơn so với 5G thông thường.

Vì sao bật 5G lại khiến điện thoại hao pin hơn? (PLO)- Bật 5G không phải lúc nào cũng giúp điện thoại chạy nhanh hơn, trái lại đôi khi nó còn khiến thiết bị hao pin hơn so với bình thường.

Tại Mỹ, AT&T sử dụng tên gọi 5G+ cho các mạng 5G trung băng tần (mid-band) và mmWave. Đây là những công nghệ có thể mang lại tốc độ nhanh hơn đáng kể so với mạng 5G băng tần thấp vốn được triển khai rộng rãi hơn.

Nói đơn giản, nếu 5G thông thường ưu tiên vùng phủ sóng rộng, hoạt động ổn định trong nhiều khu vực thì 5G+ được thiết kế để cung cấp tốc độ cao hơn ở những nơi có nhu cầu truy cập lớn như sân bay, sân vận động, trung tâm thương mại hoặc khu vực đông dân cư.

Một số thử nghiệm cho thấy mạng 5G+ có thể đạt tốc độ tải xuống vượt mốc 1 Gbps trong điều kiện lý tưởng. Tuy nhiên, tốc độ cao thường đi kèm phạm vi phủ sóng hẹp hơn. Đây là lý do người dùng có thể thấy biểu tượng 5G+ xuất hiện rồi biến mất khi di chuyển giữa các khu vực khác nhau.

Không chỉ AT&T, nhiều nhà mạng khác cũng sử dụng các tên gọi riêng cho cùng một công nghệ. Verizon dùng ký hiệu 5G UW (Ultra Wideband), trong khi T-Mobile sử dụng 5G UC (Ultra Capacity). Dù tên gọi khác nhau, chúng đều hướng đến việc thông báo cho người dùng rằng thiết bị đang kết nối với mạng 5G tốc độ cao hơn bình thường.

Điều đáng nói là biểu tượng 5G+ không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với trải nghiệm tốt hơn. Trên các diễn đàn công nghệ, một số người dùng phản ánh tốc độ thực tế đôi khi chưa ổn định do mật độ người dùng cao hoặc chất lượng vùng phủ sóng tại từng địa điểm.

Với người dùng tại Việt Nam, hiện các nhà mạng chưa phổ biến cách đặt tên như 5G+, 5G UC hay 5G UW. Tuy nhiên, khi sử dụng điện thoại xách tay hoặc roaming quốc tế, bạn vẫn có thể bắt gặp những biểu tượng này.

Vì vậy, nếu thấy 5G+ xuất hiện trên màn hình điện thoại, bạn không cần lo lắng thiết bị bị lỗi hay vừa kết nối với một loại mạng bí ẩn nào đó. Đây đơn giản là dấu hiệu cho thấy điện thoại đang truy cập vào một lớp mạng 5G có tốc độ và dung lượng cao hơn mạng 5G thông thường tại khu vực đó.

Người dùng eTax Mobile cần kiểm tra ngay thông tin này để tránh ảnh hưởng đến việc nộp thuế (PLO)- Cơ quan thuế khuyến cáo người dùng eTax Mobile nên thường xuyên kiểm tra và cập nhật thông tin cá nhân trên ứng dụng để tránh phát sinh vướng mắc khi thực hiện các giao dịch.

Vì sao điện thoại Samsung xuất hiện chấm sáng nhỏ trên màn hình? (PLO)- Một chấm sáng nhỏ bất ngờ xuất hiện ở mép trên màn hình khiến không ít người dùng Samsung lo lắng, thậm chí nghi ngờ điện thoại bị lỗi phần cứng.