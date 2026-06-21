Fortune công bố 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á, Viettel có ba đại diện

(PLO)- Tạp chí Fortune vừa công bố bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á năm 2026, trong đó có ba công ty thành viên của Viettel gồm Viettel Global, Viettel Post và Viettel Construction. Đây là năm thứ ba liên tiếp các đơn vị này xuất hiện trong bảng xếp hạng.

Theo Fortune, bảng xếp hạng được xây dựng dựa trên doanh thu của năm tài chính gần nhất cùng các chỉ số tăng trưởng và đóng góp cho nền kinh tế khu vực.

Trong ba doanh nghiệp, Viettel Global là đơn vị có quy mô doanh thu lớn nhất khi đạt hơn 44.200 tỉ đồng trong năm 2025, tăng 25% so với năm trước. Doanh nghiệp hiện hoạt động tại 10 thị trường ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ.

Ở lĩnh vực logistics, Viettel Post ghi nhận doanh thu hơn 20.600 tỉ đồng, xử lý khoảng 360 triệu đơn hàng trong năm 2025. Trong khi đó, Viettel Construction đạt doanh thu hơn 14.000 tỉ đồng, tiếp tục mở rộng hoạt động trong các lĩnh vực hạ tầng viễn thông, xây dựng và dịch vụ kỹ thuật.

Theo thống kê của Fortune, Việt Nam có 72 doanh nghiệp góp mặt trong danh sách 500 công ty lớn nhất Đông Nam Á năm nay.