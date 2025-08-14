Lạ lùng: 2 vụ án về gà lôi trắng đều do tài khoản Facebook "Quốc Huy" đặt mua gà 14/08/2025 17:22

(PLO)- Cả hai vụ án (trong đó có vụ anh nông dân Thái Khắc Thành bị phạt 6 năm tù) đều do người dùng facebook có tên tài khoản là "Quốc Huy" đặt mua gà lôi trắng...

Những ngày qua dư luận xôn xao về vụ án anh Thái Khắc Thành (45 tuổi, ngụ xóm Thịnh Tâm Thịnh Sơn, xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An) - người nông dân nuôi gà lôi trắng bị TAND Khu vực 5 - Hưng Yên tuyên án sơ thẩm 6 năm tù về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Theo cáo trạng, anh Thái Khắc Thành sau khi nhân giống đã bán 10 con gà lôi trắng cho một đối tượng có tài khoản mạng xã hội Facebook tên "Quốc Huy". Sau đó, trong quá trình đi giao gà đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang.

Đáng chú ý, trong một vụ án khác, một bị cáo nuôi gà lôi và được một tài khoản Facebook tên "Quốc Huy" (không rõ lai lịch) hỏi mua. Sau đó quá trình giao hàng cũng bị bắt quả tang...

Bán 10 con gà lôi trắng cho tài khoản "Quốc Huy"

Cụ thể, tháng 4-2024, TAND TP Hà Nội xét xử phúc thẩm, chấp nhận kháng cáo, tuyên bị cáo NBH mức án 30 tháng nhưng cho hưởng án treo về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm. (án sơ thẩm 30 tháng tù giam).

Cấp phúc thẩm nhận định, tòa thẩm đã đánh giá đúng tính chất, mức độ hành vi phạm tội và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của bị cáo. Tuy nhiên, bị cáo phạm tội lần đầu; có hoàn cảnh gia đình khó khăn, mới lập gia đình, bị cáo hiện là lao động chính; đã nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi và có nơi cư trú ổn định, rõ ràng... nên đã chấp nhận kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo H.

Gà lôi trắng ở Thảo Cầm Viên, TP.HCM. Ảnh: MINH HIỀN

Theo bản án, trưa 22-5-2023, tổ công tác Công an quận Tây Hồ (cũ) tuần tra phát hiện H đang vận chuyển 10 cá thể gà lôi trắng (thuộc Phụ lục I, nhóm IB, Nghị định số 84/2021 của Chính phủ) nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh.

Quá trình điều tra, H khai, đã mua 10 cá thể gà lôi trắng còn non với giá 7 triệu đồng để nuôi bán kiếm lời từ năm 2020. Đến ngày 19-5-2023, H đã đăng bài lên mạng xã hội và bán 10 cá thể gà lôi trắng này cho một người đàn ông (chưa rõ lai lịch) có tên Facebook là "Quốc Huy" với giá 8 triệu đồng.

Quá trình điều tra, H khai thêm, không biết người này là ai, chưa gặp người này bao giờ và chỉ biết người này sử dụng số điện thoại 09740687xx và tài khoản Facebook “Quốc Huy”. CQĐT đã tiến hành điều tra, xác định chủ thuê bao là chị TTNM và chị TNP. Chị M và chị Ph đều trình bày không đăng ký, sử dụng, không cho mượn CCD để đăng ký và sử dụng số điện thoại 09740687xx, không liên hệ mua bán 10 cá thể gà Lôi trắng.

Anh nông dân Thái Khắc Thành cũng bán gà lôi facebooker tên "Quốc Huy"

Trong vụ án của anh Thái Khắc Thành, vào năm 2024, anh Thành mua trên mạng xã hội 1 con gà lôi trắng (con trống) và đổi một con chích chòe lửa của anh lấy hai con gà lôi trắng (mái) về nuôi tại nhà, nhưng không đăng ký với cơ quan có thẩm quyền. Quá trình nuôi, hai con gà mái đẻ trứng và ấp nở ra được 10 gà lôi trắng con.

Tháng 3-2025, Thành dùng tài khoản Facebook "Thanh Oanh” đăng bán gà lôi con để lấy tiền. Ngày 26-3-2025, Thành nhận tin nhắn từ tài khoản Facebook “Quốc Huy” (chưa rõ thông tin) hỏi mua 10 cá thể gà lôi con.

Cả hai thống nhất giá 500.000 đồng/con, tổng cộng 5 triệu đồng, thêm tiền công chăm thêm vài ngày 1 triệu đồng. Người này đặt cọc 2 triệu đồng và hẹn thời gian giao gà vào ngày 2-4-2025.

Sáng 1-4-2025, Thành thuê anh Sơn chở gà đi giao ở Thái Bình. Do đường xa, mắt kém, anh Sơn đã nhờ anh Truyền đi giao giúp.

Thành cùng tang vật tại thời điểm bị bắt giữ.

Khoảng 7 giờ hôm sau, khi anh Truyền chở 2 thùng gà đi giao thì bị tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thái Bình yêu cầu kiểm tra và thu giữ 2 thùng gà.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã khám xét khẩn cấp tại nơi ở của anh Thành và thu giữ 3 cá thể gà lôi trắng. Theo kết quả giám định, 13 cá thể gà lôi trắng thuộc Phụ lục 1 - nhóm IB, Nghị định số 84/2021.

Theo hồ sơ, đối với tài khoản facebook “Quốc Huy”, Sở văn hóa thể thao và du lịch UBND tỉnh Thái Bình có văn bản trả lời tại Công văn số 622 ngày 26-4-2025: Facebook là một mạng xã hội và truyền thông do công ty Facebook điều hành có trụ sở đặt tại Menlo Part, California, Hoa Kỳ được Mark Zuckerberg lập ngày 4-2-2004.

Các thông tin về tài khoản người dùng do Facebook lưu trữ, quản lý và không chia sẻ cho bên thứ ba trừ khi có các thỏa thuận được ký kết trực tiếp. Do đó chưa đủ căn cứ để xác định người sử dụng Facebook đăng nhập dưới tên “Quốc Huy”.