Lãnh 1 năm tù vì cất giấu đạn quân dụng trong nhà

Ngày 25-4, TAND TP Hà Nội xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Song Hào (SN 1969, ở Đống Đa, Hà Nội) 12 tháng tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Bị cáo Hào từng nhận án tù về tội cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2023, bị cáo Nguyễn Song Hào được người khác thuê đổ chất bẩn, chất thải vào một số nhà dân ở trong khu nhà số 16 Phan Đình Phùng (Hà Nội) 2 lần.

Quá trình điều tra hành vi vi phạm trên, ngày 29-8-2023, Công an quận Ba Đình khám xét khẩn cấp chỗ ở của ông Hào ở quận Hoàng Mai thì phát hiện và thu giữ nhiều đạn, súng.

Kết quả điều tra cho thấy, khoảng cuối năm 2020, ông Hào lên mạng tìm hiểu về các loại súng đạn và mua các vật tư để lắp ghép thành súng. Nhưng khi mua về thực hiện việc lắp ghép thì không thành công.

Trong đó, có 100 viên đạn ông Hào mua trên mạng; 1 mô hình giống súng và 2 viên đạn (1 viên đạn dài 6,4 cm, 1 viên dài khoảng 3cm) mà ông Hào khai được một người bạn xã hội tên Dũng cho; 1 khẩu súng dạng súng đồ chơi ông Hào khai được một người bạn tên Thành cho.

CQĐT đã trưng cầu giám định, kết quả trong số 2 viên đạn người bạn “xã hội” cho có 1 viên đạn thuộc vũ khí quân dụng, số đạn còn lại không phải vũ khí quân dụng. Hai khẩu súng đều không bắn được, không phải vũ khí.

Về nguồn gốc vũ khí quân dụng thu giữ của bị cáo, CQĐT tiến hành xác minh tại cơ quan liên quan nhưng không đủ căn cứ để xác định về nguồn gốc vũ khí quân dụng.

Hành vi cất giấu 1 viên đạn dài 3cm là đạn cỡ 11,43x23mm dùng cho súng ngắn Colt là vũ khí quân dụng tại nhà riêng với mục đích để phòng thân của ông Hào đã phạm vào tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Đối với đối tượng tên Dũng và Thành là người đã cho ông Hào súng và đạn cũng như trang mạng mà bị cáo đặt mua 100 viên đạn, do ông Hào không khai rõ được nhân thân, lai lịch, không nhớ địa chỉ trang mạng nên CQĐT không có căn cứ để xác minh làm rõ.

Cơ quan tố tụng cũng xác định hành vi tàng trữ 1 viên đạn dài 6,4 cm là đạn ghém cỡ 32, thuộc vũ khí có tính năng tác dụng tương tự súng săn và 100 viên đạn cùng dài 2,5 cm là thuộc vũ khí thể thao của ông Hào đã vi phạm quy định về quản lý vũ khí có tính năng tương tự súng săn và vũ khí thể thao.

Tuy nhiên, do hành vi này chưa cấu thành tội Tàng trữ, sử dụng trái phép súng săn và vũ khí thể thao quy định tại Điều 306 BLHS, Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Nội đã chuyển tài liệu liên quan đến Công an quận Ba Đình để xem xét xử lý hành chính đối theo quy định.