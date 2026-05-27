Lập trường của MU về việc chiêu mộ ngôi sao trị giá 100 triệu bảng 27/05/2026 12:50

Elliot Anderson dự kiến ​​sẽ rời Nottingham Forest vào mùa hè này và cả hai CLB thành Manchester đều đang cạnh tranh để có được chữ ký của anh, mặc dù ngôi sao người Anh được định giá hơn 100 triệu bảng. Elliot Anderson, đang nghiêng về việc gia nhập Manchester City thay vì MU.

Elliot Anderson, 23 tuổi, được định giá lên tới 120 triệu bảng Anh trước kỳ chuyển nhượng mùa hè. Tuyển thủ quốc tế người Anh đã có một loạt màn trình diễn ấn tượng ở tuyến giữa, giúp Nottingham Forest trụ hạng thành công tại Premier League. Vì vậy, khi mùa giải trong nước kết thúc và World Cup sắp diễn ra, cuộc đua giành chữ ký của Anderson đang trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết.

Truyền thông Anh đưa tin Man City đang dẫn đầu cuộc đua và theo tình hình hiện tại, Anderson muốn chuyển đến Etihad. Điều này diễn ra bất chấp việc Man City hiện chưa có HLV trưởng mới, mặc dù cựu HLV Chelsea, Enzo Maresca, đang trong giai đoạn đàm phán cuối cùng để kế nhiệm Pep Guardiola.

Đáng chú ý là Man City vẫn chưa đạt được thỏa thuận với Nottingham Forest, vì vậy vẫn còn những trở ngại đáng kể trước khi thương vụ hoàn tất. Trong khi đó, Manchester United vẫn giữ vững lập trường không tham gia vào cuộc chiến đấu giá.

Elliot Anderson là mục tiêu của cả MU và Man City. ẢNH: NURPHOTO

Anderson đã có hai mùa giải ấn tượng với Nottingham Forest, sau khi chuyển đến từ CLB thời thơ ấu Newcastle vào năm 2024 với giá 35 triệu bảng Anh. Có khả năng giá trị chuyển nhượng của Anderson còn tăng cao nếu anh có màn trình diễn tốt trong màu áo tuyển Anh tại World Cup 2026.

Cả Anderson và đồng đội ở Nottingham Forest là Morgan Gibbs-White đều được đồn đoán sẽ ra đi. HLV Vitor Pereira của Forest vừa cho biết cả hai đều xứng đáng được "ở đỉnh cao thế giới", mặc dù ông rất muốn giữ họ ở sân City Ground.

"Tôi tin rằng nếu chúng ta muốn cạnh tranh cho những mục tiêu khác nhau, chúng ta cần giữ lại những cầu thủ giỏi nhất", HLV Pereira giải thích, "Nếu bạn thay đổi mỗi mùa giải, sẽ rất khó để duy trì sự ổn định và xây dựng một nền tảng vững chắc hơn. Tất nhiên, chúng ta không thể kiểm soát thị trường, nhưng tôi nghĩ chúng ta đang có sự đồng thuận. Điều tôi và CLB nghĩ là cố gắng giữ lại phần lớn các cầu thủ và kiểm soát thị trường".

Trước khi Anderson có hai pha kiến ​​tạo xuất sắc trong trận thua 2-3 của Nottingham Forest trước MU trên sân Old Trafford hồi đầu tháng này, HLV Michael Carrick đã hết lời khen ngợi tiền vệ này.

"Đúng vậy, Anderson đã chơi tốt", HLV Carrick của MU tán dương, "Tôi nghĩ cậu ấy là một phần quan trọng của đội bóng. Tôi nghĩ Anderson có thể đóng góp rất nhiều và họ sở hữu một đội hình thực sự tài năng và nguy hiểm. Vì vậy, họ đã có một mùa giải tốt khi lọt vào bán kết Europa League nhưng lại không thể đi tiếp. Nhưng đúng vậy, rõ ràng Anderson là một phần quan trọng của đội bóng".