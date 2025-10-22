Loạt cựu quan chức Mỹ yêu cầu quốc hội điều tra tin ông Trump lập nhóm công tác nhắm vào ‘đối thủ’ 22/10/2025 10:08

(PLO)- Hàng trăm cựu quan chức an ninh Mỹ đang thúc giục Quốc hội mở cuộc điều tra về một nhóm làm việc bí mật, mà các quan chức này cho là công cụ nhắm vào các đối thủ của ông Trump.

Ngày 21-10, một nhóm gồm hàng trăm cựu quan chức an ninh quốc gia Mỹ đã kêu gọi các nhà lập pháp điều tra một nhóm công tác nội bộ của chính phủ, mà các quan chức này cho là đang điều phối chiến dịch của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắm vào các đối thủ của ông.

Trong một lá thư gửi đến lãnh đạo hai đảng tại các ủy ban tình báo, tư pháp và quân vụ của Thượng viện và Hạ viện, nhóm vận động pháp quyền The Steady State đã chính thức yêu cầu một cuộc điều tra của Quốc hội về "Nhóm Công tác Liên ngành về Vũ khí hóa" (Interagency Weaponization Working Group).

Lời kêu gọi được đưa ra một ngày sau khi hãng tin Reuters tiết lộ rằng nhóm công tác này có sự tham gia của hàng chục quan chức từ CIA, Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia (ODNI), Bộ Tư pháp, FBI và các cơ quan khác.

Một góc Điện Capitol - tòa nhà Quốc hội Mỹ. Ảnh: DƯƠNG KHANG

Theo Reuters, sự tồn tại của nhóm này cho thấy chính quyền nỗ lực có quy mô và hệ thống hơn trong việc sử dụng quyền lực chính phủ để chống lại các đối thủ của ông Trump, so với các báo cáo trước đây.

"Các hoạt động được mô tả trong báo cáo của Reuters gợi lại những ví dụ tồi tệ nhất về chính trị hóa tình báo và lạm dụng 'cơ quan an ninh' trong lịch sử của chúng ta” - nhóm The Steady State tuyên bố.

Reuters dẫn một nguồn tin cho biết nhóm công tác đã thảo luận về các mục tiêu tiềm năng, bao gồm cựu Giám đốc FBI James Comey; TS Anthony Fauci - cố vấn y tế chính của ông Trump trong đại dịch COVID-19; các cựu chỉ huy quân đội cấp cao. Tuy nhiên, một quan chức cấp cao của ODNI đã bác bỏ thông tin này.

Nguồn tin cũng cho biết ODNI đã bắt đầu sử dụng "các công cụ kỹ thuật" để tìm kiếm bằng chứng về một "nhà nước ngầm" chống ông Trump. Quan chức ODNI cũng phủ nhận điều này và nói rằng nó "không chính xác" và "không phải cách hệ thống hoạt động".

Một phát ngôn viên của ODNI xác nhận cơ quan này đã thành lập nhóm liên ngành để thực hiện một sắc lệnh hành pháp do ông Trump ký vào tháng 1, nhằm xác định những người chịu trách nhiệm về việc "vũ khí hóa" các cơ quan thực thi pháp luật và tình báo trước đây.

Theo Reuters, ông Trump và các đồng minh thường dùng thuật ngữ "vũ khí hóa" để cáo buộc rằng các quan chức dưới thời chính quyền các Tổng thống Mỹ Barack Obama và Joe Biden đã lạm dụng quyền lực liên bang để nhắm vào ông.

Trong thư, The Steady State kêu gọi các ủy ban của Quốc hội ngay lập tức tổ chức các phiên điều trần kín với Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard và Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi để xác định sự tồn tại, thẩm quyền và phạm vi của nhóm công tác này.

Phía Nhà Trắng chưa chính thức lên tiếng về thông tin trên.