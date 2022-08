Lời khai nghi phạm đột nhập nhiều nhà thuốc, cửa hàng ở TP.HCM

Ngày 30-8, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Trung Học (29 tuổi, ngụ xã Đức Thắng, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi) về tội trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ, khoảng 3 giờ sáng 26-7, do hết tiền tiêu xài và nạp game, Học lang thang trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, quận Bình Thạnh thì phát hiện cửa hàng Con Cưng có đường leo vào nên nảy sinh ý định đột nhập.

Học lấy cục đá ở gần đó ném vỡ cửa ra vào ban công rồi lẻn vào bên trong. Học đi bộ xuống tầng trệt rút hai dây điện ở thùng điện, xoay camera an ninh hướng xuống đất rồi đến quầy thu ngân lục tìm tài sản.

Tại đây, phát hiện có một két sắt nên Học đã đập bung phần mật mã để tìm cách mở két. Thấy có khe cắm chìa khóa nhưng không có chìa, Học lục tìm xung quanh ở các ngăn bàn trong quầy và tìm được chìa khóa. Học mở két lấy trộm hàng chục triệu đồng bên trong và tẩu thoát theo lối đi cũ.

Phát hiện cửa hàng bị trộm, đại diện cửa hàng Con Cưng đã trình báo công an.

Nhận được thông tin trình báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Bình Thạnh đã vào cuộc truy xét nghi phạm. Đối chiếu với một số vụ trộm tương tự, cảnh sát nghiên cứu quy luật, thủ đoạn gây án từ các vụ trộm và nhận định do cùng một người gây ra.

Nhận định thủ phạm sẽ tiếp tục gây án nên các trinh sát đã "bủa lưới" mật phục, đến 28-7, cảnh sát đã bắt giữ Học.

Tại cơ quan công an, Học thừa nhận mình đã đột nhập vào cửa hàng Con Cưng để trộm tài sản vào 26-7. Ngoài ra, thanh niên còn khai nhận gây hàng loạt vụ trộm khác tại nhà thuốc Pharmacity.

Rạng sáng 21-7, Học đi bộ từ cầu Kinh Thanh Đa về đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Khi đến nhà thuốc Pharmacity thuộc địa bàn phường 25 thì nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Để thực hiện, Học leo lên mái nhà bên cạnh rồi di chuyển sang mái nhà thuốc, gỡ tấm cách nhiệt leo xuống tầng 1 rồi đi xuống tầng trệt.

Thấy có camera an ninh, Học lấy băng keo ở quầy thanh toán dán vào ống kính camera rồi tìm kiếm tài sản để trộm. Không thấy tiền nhưng Học tìm được chìa khóa két sắt nên mở két lấy được khoảng 17 triệu đồng rồi tẩu thoát theo đường vào.

Học cũng khai nhận, vào ngày 17-7 có đến nhà thuốc Pharmacity trên đường Bình Lợi, phường 13 rồi trèo cột điện bên hông để đột nhập vào bên trong nhà thuốc trộm tài sản.

Mở rộng điều tra, Học khai còn thực hiện vụ trộm tại cửa hàng Guardian ở phường 7 vào ngày 23-7, hai vụ trộm khác tại nhà thuốc Pharmacity số 1242 Kha Vạn Cân, phường Linh Trung, TP Thủ Đức.

Theo công an, Học không có chỗ ở cố định và mê game, không có tiền chơi game nên đã đi trộm tài sản, số tiền trộm được Học nướng sạch vào game và tiêu xài cá nhân.